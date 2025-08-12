Altın yatırımcısına ''altın'' değerinde tavsiye: Kasımda ilginç gelişmeler olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Altın yatırımcısına ''altın'' değerinde tavsiye: Kasımda ilginç gelişmeler olabilir

Altın yatırımcısına \'\'altın\'\' değerinde tavsiye: Kasımda ilginç gelişmeler olabilir
12.08.2025 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin temmuz ayı enflasyonu aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,7 olarak açıklandı. Uzmanlar, verinin ardından piyasalarda kısa süreli dalgalanma beklerken, altın ve gümüşte kısa vadeli düşüşlerin ardından sert yükselişlerin görülebileceğini, kasım ayında ise önemli gelişmeler yaşanabileceğini belirtiyor.

Piyasaların merakla beklediği ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. Temmuz ayında aylık enflasyon beklentilere paralel şekilde yüzde 0,2 olurken, yıllık enflasyon ise beklentinin altında yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Uzmanlar, bu verinin Fed'in eylülde açıklayacağı faiz kararına dair önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor.

"ENDİŞELENMEYE GEREK YOK"

Finans piyasaları üzerine değerlendirmelerde bulunan uzmanlar "Kısa süreli dalgalanmalar görebilirsiniz. Ancak bu hareketler teknik olarak belirlenen bant aralıklarının dışına çıkmayacak. 3.305-3.440 dolar ons altın, 36,80-39,80 dolar ons gümüş, 1,1550-1,1750 EUR/USD paritesi. Kripto paralara ise özellikle dikkat edilmeli. Borsada teknik satışlar zaten gecikmişti, bundan da endişelenmeye gerek yok" dedi.

"KASIMDA İLGİNÇ GELİŞMELER OLABİLİR"

Bununla birlikte elinde altın ve gümüş bulunan yatırımcıların kısa vadeli düşüşlerden paniğe kapılmaması gerektiğini vurgulayan uzmanlar "Kısa vadeli düzeltmeler tamamlandıktan sonra sert yükselişler görebiliriz. Ana trende odaklanın, plana sadık kalın. Kasım ayına kadar bekliyorum, o dönemde çok ilginç gelişmeler olabilir" diyerek yatırımcılara paniğe kapılmamaları çağrısında bulundu.

3 BİN 280 DOAR DESTEK SEVİYESİ

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD enflasyon verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtiyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3.450 doların direnç, 3.280 doların ise destek seviyesinde bulunduğu ifade ediliyor.

AA Finans'ın Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında cari işlemler hesabının 1 milyar 546 milyon dolar açık vereceğini öngörüyor. Yıl geneline ilişkin tahminlerde ise 2025 cari açığının 19 milyar 520 milyon dolar seviyesinde gerçekleşeceği belirtiliyor.

Ekonomi, Güncel, Finans, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın yatırımcısına ''altın'' değerinde tavsiye: Kasımda ilginç gelişmeler olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
Barış Alper’e şimdi de dünya devi talip oldu İşte o takım Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
Volkan Demirel’den Fenerbahçe’ye transfer önerisi İsim verdi Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu 12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
İsrail Savunma Bakanı’ndan Hamaney’e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum
Kingsley Coman’dan 100 milyon euroluk imza Kingsley Coman'dan 100 milyon euroluk imza
Çanakkale’de zamanla yarış sürüyor Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler

15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
15:20
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
21:30
Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu
Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu
21:24
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü listesine ekledi
21:16
Bu hallere de mi düşecekti Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
20:59
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
20:56
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun’un “Keşke biz de kaçsaydık“ dediğini iddia etti
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun'un "Keşke biz de kaçsaydık" dediğini iddia etti
19:58
Beşiktaş’ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu
Beşiktaş'ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 16:31:28. #7.12#
SON DAKİKA: Altın yatırımcısına ''altın'' değerinde tavsiye: Kasımda ilginç gelişmeler olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.