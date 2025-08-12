Altın yatırımcısına \'\'altın\'\' değerinde tavsiye: Kasımda ilginç gelişmeler olabilir

Piyasaların merakla beklediği ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. Temmuz ayında aylık enflasyon beklentilere paralel şekilde yüzde 0,2 olurken, yıllık enflasyon ise beklentinin altında yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Uzmanlar, bu verinin Fed'in eylülde açıklayacağı faiz kararına dair önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor.

"ENDİŞELENMEYE GEREK YOK"

Finans piyasaları üzerine değerlendirmelerde bulunan uzmanlar "Kısa süreli dalgalanmalar görebilirsiniz. Ancak bu hareketler teknik olarak belirlenen bant aralıklarının dışına çıkmayacak. 3.305-3.440 dolar ons altın, 36,80-39,80 dolar ons gümüş, 1,1550-1,1750 EUR/USD paritesi. Kripto paralara ise özellikle dikkat edilmeli. Borsada teknik satışlar zaten gecikmişti, bundan da endişelenmeye gerek yok" dedi.

"KASIMDA İLGİNÇ GELİŞMELER OLABİLİR"

Bununla birlikte elinde altın ve gümüş bulunan yatırımcıların kısa vadeli düşüşlerden paniğe kapılmaması gerektiğini vurgulayan uzmanlar "Kısa vadeli düzeltmeler tamamlandıktan sonra sert yükselişler görebiliriz. Ana trende odaklanın, plana sadık kalın. Kasım ayına kadar bekliyorum, o dönemde çok ilginç gelişmeler olabilir" diyerek yatırımcılara paniğe kapılmamaları çağrısında bulundu.

3 BİN 280 DOAR DESTEK SEVİYESİ

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD enflasyon verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtiyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3.450 doların direnç, 3.280 doların ise destek seviyesinde bulunduğu ifade ediliyor.

AA Finans'ın Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında cari işlemler hesabının 1 milyar 546 milyon dolar açık vereceğini öngörüyor. Yıl geneline ilişkin tahminlerde ise 2025 cari açığının 19 milyar 520 milyon dolar seviyesinde gerçekleşeceği belirtiliyor.