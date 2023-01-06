Altının gram fiyatı 1.109 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Altının gram fiyatı 1.109 lira seviyesinden işlem görüyor

06.01.2023 10:40
Altının gram fiyatı 1.109 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.109 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.109 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,03 azalışla 1.106 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazanarak 1.109 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.820 lira, Cumhuriyet altını da 7.380 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,19 düşüşle günü 1.833 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.837 dolardan işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişeleri arasında ABD'den gelen makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını bildirdi.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 44,7'ye gerilerken, ADP özel sektör istihdamı 235 bin artarak öngörüleri oldukça geride bıraktı.

İstihdam verisinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği beklentileri artarken, para piyasasındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentiler yüzde 59'a indi, 50 baz puan öngörüleri ise yüzde 41 seviyesine çıktı.

Analistler, bugün ABD'de tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Altının gram fiyatı 1.109 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.109 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 1118 lira seviyesinden alıcı buluyor Altının gram fiyatı 1118 lira seviyesinden alıcı buluyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.109 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2023 15:18:33. #1.12#
SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.109 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement