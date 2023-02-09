Bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Altının gram fiyatı 1.139 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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