Altının gram fiyatı bugün 1.164 lira seviyelerinde - Son Dakika
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Altının gram fiyatı bugün 1.164 lira seviyelerinde

27.01.2023 13:00

Güne düşüşle başlamasının ardından altının gram fiyatı 1.164 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, dün günü yüzde 0,83 azalışla 1.166 liradan kapattı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,17 altında 1.164 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.910 lira, Cumhuriyet altını da 7.740 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,88 değer kaybıyla günü 1.930 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.925 dolardan işlem görüyor.

ABD'DE RESESYON ENDİŞELERİ ARTTI

Dün açıklanan verilere göre 2022'nin 4'üncü çeyreğinde ABD ekonomisi yüzde 2,9 büyümesi, yeni konut satışlarının da Aralık 2022'de aylık yüzde 2,3 artışla beklentileri aşmasıyla ülke ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri azaldı.

Analistler, dün açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ülke ekonomisine "yumuşak iniş" yaptırabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini, bunun da altın fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün ABD'de başta kişisel harcamalar ve gelirler olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 ve 1.980 dolar direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı bugün 1.164 lira seviyelerinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı bugün 1.164 lira seviyelerinde - Son Dakika
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