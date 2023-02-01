Altının gram fiyatı 1.164 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.164 lira seviyesinden işlem görüyor

01.02.2023 10:44
Altının gram fiyatı 1.164 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 1.164 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 1.164 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 1.166 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,17 altında 1.164 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.910 lira, Cumhuriyet altını da 7.740 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,34 değer kazancıyla günü 1.929 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.925 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz artışlarına gelecek toplantıdan sonra ara vermesi bekleniyor.

Bugün ayrıca dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.164 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.164 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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