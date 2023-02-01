Bugün ayrıca dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Altının gram fiyatı 1.164 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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