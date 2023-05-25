Altının gramı 1.256 lira seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Altının gramı 1.256 lira seviyelerinden işlem görüyor

25.05.2023 11:45

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.256 lira seviyesinde işlem görürken, dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 1.252 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.256 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.350 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,9 düşüşle 1.957 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.960 dolardan alıcı buluyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Küresel piyasalarda ABD'deki borç limiti krizinin çözülüp çözülemeyeceğine ilişkin endişelerle negatif seyir devam ederken, bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler, borç limiti müzakereleri için dün yeniden bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, düzenlediği basın toplantısında, müzakerecilerin bazı konulardan hala uzak olduğunu belirterek, harcamalar konusundaki anlaşmazlıklara işaret etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise borç limiti açmazı nedeniyle ABD'nin "AAA" olan kredi notunu negatif izlemeye alırken, artan risk algısı, altının ons fiyatını desteklemeye devam etti.

FED'İN YÜZDE 25 FAİZ ARTIRMASI BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımladığı, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2-3 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin daha fazla faiz artışının gerekli olabileceğini, bazılarının ise buna katılmadığını ortaya koydu.

Para piyasalarında, Fed'in haziranda 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceğine yönelik fiyatlamalar yüzde 34 seviyesine yükselirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, haziran toplantısında faiz artırımına gidilip gidilmeyeceğinin kararını gelecek 3 haftalık verilere göre alınacağını bildirdi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemiyle birlikte ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.960 ve 1.950 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Murat Sarıal: gram altın kapalı çarşıda piyasada 1.430 gardaş siz neyin peşindesiniz. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gramı 1.256 lira seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Son Dakika! HDP, 2. tur kararını açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir
13:31 Açılışını Bakan Varank'ın duyurduğu OPPO Tuzla fabrikası sessiz sedasız kapandı
13:24 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ne olduğunu iyi biliyoruz" ifadelerini kullandığı Sırrı Sakık'tan yanıt geldi: Seçim sonrasını bekle
13:22 Ahmet Davutoğlu'ndan Ümit Özdağ'a bakanlık verileceğine ilişkin iddialara yanıt: Kılıçdaroğlu böyle bir pazarlığa girmez
13:21 Portekiz'in efsane ismi, Jesus'u yere göğe sığdıramadı: Türkiye'de harika bir iş çıkardı
13:20 83 yaşında hayatını kaybeden Tina Turner'ın son röportajı ortaya çıktı: Beni Rock 'n' roll'un kraliçesi olarak hatırlayın
13:20 Açılışını Bakan Varank duyurmuştu! OPPO'nun Tuzla fabrikası sessiz sedasız kapandı
13:18 Luis Figo, Jesus'u öve öve bitiremedi: İlk yılında harika bir iş çıkardı
12:21 Davutoğlu'ndan Özdağ'a bakanlık verileceği iddialarına yanıt: Kılıçdaroğlu böyle bir pazarlığa girmez
12:12 Ölümüyle dünyayı yasa boğan Tina Turner'ın son isteği: Beni Rock 'n' roll'un kraliçesi olarak hatırlayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2023 14:01:45. #1.13#
SON DAKİKA: Altının gramı 1.256 lira seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement