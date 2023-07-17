Altının Gram Fiyatı 1.649 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor - Son Dakika
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Altının Gram Fiyatı 1.649 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor

17.07.2023 10:08

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.649 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.647 liradan tamamladı. Analistler, enflasyon ve resesyon endişesinin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirterek, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.649 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.710 lira, Cumhuriyet altını da 10.940 liradan satılıyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.647 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.649 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.710 lira, Cumhuriyet altını da 10.940 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.954 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, enflasyon ve resesyon endişesinin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirterek, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti. Resesyon kaygılarının, Çin ekonomisinin beklentilerin altında büyüme göstermesinin ardından tekrar gündeme geldiğini aktaran analistler, bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.960 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

Kaynak: AA
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