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Altının gram fiyatı 735 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Altının gram fiyatı 735 lira seviyesinden işlem görüyor

30.12.2021 11:02
Altının gram fiyatı 735 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 735 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 735 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 6,8 üzerinde 733,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 735 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.215 lira, Cumhuriyet altını da 4.965 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.798 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yurt içinde döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların direnç, 1.790 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Altın, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 735 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 735 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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