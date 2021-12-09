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Altının gram fiyatı 788 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Altının gram fiyatı 788 lira seviyesinden işlem görüyor

09.12.2021 10:48
Altının gram fiyatı 788 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 788 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 788 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 784,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 788,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.292 lira, Cumhuriyet altını da 5.278 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay seyirle 1.786 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki artışın altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 788 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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