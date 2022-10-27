Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 995 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 995 lira seviyesinden işlem görüyor

27.10.2022 10:29

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 995 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1592, cumhuriyet altını ise 6674 TL'den satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 996 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 995 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.592 lira, Cumhuriyet altını da 6.674 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.661 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD'de resesyon kaygılarını artırması ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikasında sona gelindiği beklentilerinin doları baskıladığını ve altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

PİYASALARDA SON DURUM

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'deki büyüme verileri başta olmak üzere gündemin oldukça yoğun olduğunu aktaran analistler, altın fiyatlarında oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Analistler, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark Şubat 2020'den bu yana ilk kez sıfırın altına indiğini hatırlatarak, tahvil piyasalarının da yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini kaydetti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.630 doların destek konumunda olduğunu belirten analistler, 1.690 doların direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 995 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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