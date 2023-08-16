Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - Son Dakika
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Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Son Güncelleme: 16.08.2023 10:52

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.656 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.721 liradan, Cumhuriyet altını 10.983 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,28 altında 1.654,52 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, 7 günlük düşüşün ardından altının ons fiyatındaki toparlanmanın etkisiyle yeni güne yükselişle başladı. Altının gram fiyatı saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 1.656 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.721 liradan, cumhuriyet altını 10.983 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,11 artışla 1.904 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR FED TUTANAKLARINA ODAKLANDI

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, tutanaklardan alınacak olası sinyallerin Banka'nın gelecek dönem politikalarına ışık tutabileceğini söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağını aktaran analistler, buna karşın Fed'in yılın geri kalanındaki iki toplantıda alacağı kararlara yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

ONS ALTINDA 1.910 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme ve haziran ayı sanayi üretimi ile ABD'de temmuz ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA
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Dolar 27 liranın üzerinde hareket ediyor Dolar 27 liranın üzerinde hareket ediyor

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - Son Dakika
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