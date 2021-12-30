Altının kilogramı 761 bin 700 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 761 bin 700 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 742 bin lira, en yüksek ise 763 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,35 artışla 761 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 15 milyon 290 bin 251,44 lira, işlem miktarı ise 1.424 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 18 milyon 532 bin 843,85 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Uguras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: