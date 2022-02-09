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Altının kilogramı 800 bin 250 liraya yükseldi - Son Dakika

Altının kilogramı 800 bin 250 liraya yükseldi

09.02.2022 16:52
Altının kilogramı 800 bin 250 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 800 bin 250 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 800 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 797 bin 250 lira, en yüksek 801 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 800 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 55 milyon 519 bin 844,32 lira, işlem miktarı ise 69,33 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 60 milyon 972 bin 653,51 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Akbank, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, DenizBank, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış797.500,001.815,00
En Düşük797.250,001.830,00
En Yüksek801.500,001.832,60
Kapanış800.250,001.832,60
Ağırlıklı Ortalama800.722,061.831,99
Toplam İşlem Hacmi (TL)55.519.844,32

Toplam İşlem Miktarı (Kg)69,33

Toplam İşlem Adedi11

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Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 800 bin 250 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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