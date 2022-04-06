Altının kilogramı 910 bin liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 910 bin liraya geriledi

06.04.2022 16:55
Altının kilogramı 910 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 910 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 910 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 908 bin lira, en yüksek 914 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 910 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 277 milyon 246 bin 646,82 lira, işlem miktarı ise 304,47 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 326 milyon 400 bin 267,20 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış914.370,001.929,20
En Düşük908.000,001.923,05
En Yüksek914.500,001.930,75
Kapanış910.000,001.927,45
Ağırlıklı Ortalama911.225,58

Toplam İşlem Hacmi (TL)277.246.646,82

Toplam İşlem Miktarı (Kg)304,47

Toplam İşlem Adedi17

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Altının kilogramı 914 bin 370 liraya geriledi Altının kilogramı 914 bin 370 liraya geriledi Altının kilogramı 914 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 914 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 910 bin liraya geriledi - Son Dakika


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