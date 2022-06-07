Altının kilogramı 996 bin 800 liraya yükseldi - Son Dakika
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Altının kilogramı 996 bin 800 liraya yükseldi

07.06.2022 16:47
Altının kilogramı 996 bin 800 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 996 bin 800 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 996 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 991 bin lira, en yüksek 999 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artarak 996 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 292 milyon 832 bin 340,60 lira, işlem miktarı ise 296,23 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 303 milyon 882 bin 787,78 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Uğuras Kıymetli Madenler, DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış988.500,001.859,00
En Düşük991.000,001.851,00
En Yüksek999.100,001.852,55
Kapanış996.800,001.851,50
Ağırlıklı Ortalama997.241,921.852,30
Toplam İşlem Hacmi (TL)292.832.340,60

Toplam İşlem Miktarı (Kg)296,23

Toplam İşlem Adedi21

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Altının kilogramı 988 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 988 bin 500 liraya geriledi
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 996 bin 800 liraya yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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