Altıntaş Kaymakamlığı'ndan "Yerli Tohum Tarım Atölyesi" projesine destek - Son Dakika
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Altıntaş Kaymakamlığı'ndan "Yerli Tohum Tarım Atölyesi" projesine destek

30.04.2022 15:22
Altıntaş Kaymakamlığı'ndan "Yerli Tohum Tarım Atölyesi" projesine destek

Altıntaş Kaymakamlığının Zafer İlkokulu tarafından hayata geçirilen "Yerli Tohum Tarım Atölyesi" projesine torf toprağı desteğinde bulunduğu bildirildi.

Altıntaş Kaymakamlığının Zafer İlkokulu tarafından hayata geçirilen "Yerli Tohum Tarım Atölyesi" projesine torf toprağı desteğinde bulunduğu bildirildi.

Konuyla ilgili okul idaresinden yapılan açıklamada, "2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında başlayan ve devam eden "Yerli Tohum Tarım Atölyesi" projemiz çerçevesinde tarım alanı olarak kullandığımız sahada verimi arttırmak ve öğrencilerimizin oyun parkını çimlendirmek için üç kamyon torf toprağı talebimiz Altıntaş Kaymakamlığı tarafından karşılanmıştır. Kaymakamımız Mehmet Can İrdelp'e, emeği geçen yetkililere, velilerimize ve okulumuz personeline öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz" denildi. - KÜTAHYA

Altıntaş Kaymakamlığı'ndan Yerli Tohum Tarım Atölyesi projesine destek
Altıntaş Kaymakamlığı'ndan Yerli Tohum Tarım Atölyesi projesine destek
Altıntaş Kaymakamlığı'ndan Yerli Tohum Tarım Atölyesi projesine destek

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Altıntaş, Tarım, Tohum, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altıntaş Kaymakamlığı'ndan 'Yerli Tohum Tarım Atölyesi' projesine destek - Son Dakika


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