Alves Kablo'ya Ankara'da yürütülen soruşturmada yönetim kayyumu atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alves Kablo'ya Ankara'da yürütülen soruşturmada yönetim kayyumu atandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şirkete yönetim kayyumu atanmasına karar verildiğini bildirdi. KAP'a yapılan açıklamaya göre, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül tarihli kararıyla TMSF'ye devredilen yetkiler kapsamında şirkete yönetim kayyumu atandı.

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şirkete yönetim kayyumu atanmasına karar verildiğini bildirdi.

Alves Kablo'nun Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 16 Eylül tarihli soruşturma dosyası kapsamında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla şirkete yönetim kayyumu atandı.

Açıklamada, konuya ilişkin şu detaylar yer aldı:

"Anılan karar kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220, 282, 188/3, 158, 204 ve 213. maddeleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359/b maddesinde düzenlenen suçlara ilişkin kuvvetli suç şüphesine dayanılarak, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133/1 ve 133/4-8. maddeleri ile Şubat 2025 tarihli ve 32803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7539 sayılı Kanun'un 7. maddesiyle yapılan değişiklik doğrultusunda, 7145 sayılı Kanun'un Geçici 2. maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF), kararda belirtilen ve aralarında şirketimizin de bulunduğu şirketlerin yönetim organının yetkilerinin veya yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları ya da menkul kıymetler üzerindeki idare yetkilerinin tümüyle kayyuma devredilmesi yetkisi kapsamında şirketimize yönetim kayyumu atanmasına karar verildiği bildirilmiştir."

Kaynak: AA
Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuEkonomiKayyumAnkaraEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kalın Afganistan’da Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı İbrahim Kalın Afganistan'da! Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı
Bakan Yumaklı duyurdu: Sütlerde glikoz ve fruktoz şurubu yasaklandı Bakan Yumaklı duyurdu: Sütlerde glikoz ve fruktoz şurubu yasaklandı
Seyir halindeki çekicinin üstünde dans ettiler, fatura ağır oldu Seyir halindeki çekicinin üstünde dans ettiler, fatura ağır oldu
CENTCOM duyurdu ABD’den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi CENTCOM duyurdu! ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi
Süper Lig’in eski yıldızından takımına Avrupa’da 3 puanı getiren enfes gol Süper Lig'in eski yıldızından takımına Avrupa'da 3 puanı getiren enfes gol
Pakistan-Hindistan gerilimi büyüyor 2 ülkeden art arda hamleler geldi Pakistan-Hindistan gerilimi büyüyor! 2 ülkeden art arda hamleler geldi
19:57
Mali kriz Lyon’u çok fena vurdu Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
Mali kriz Lyon'u çok fena vurdu! Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
19:31
Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı
Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı
18:56
Türk tırı, İtalya’da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
Türk tırı, İtalya'da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
18:56
Sermaye piyasası soruşturması Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
Sermaye piyasası soruşturması; Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
18:12
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
18:05
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 19:59:28. #.0.2#
SON DAKİKA: Alves Kablo'ya Ankara'da yürütülen soruşturmada yönetim kayyumu atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement