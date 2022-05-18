Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 13. Kazan Zirvesi yarın başlıyor - Son Dakika
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Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 13. Kazan Zirvesi yarın başlıyor

18.05.2022 09:57
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 13. Kazan Zirvesi yarın başlıyor

Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin ekonomi temsilcilerinin bir araya geleceği "Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022" 19-21 Mayıs'ta Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılacak.

Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin ekonomi temsilcilerinin bir araya geleceği "Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022" 19-21 Mayıs'ta Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Zirve, Rusya ile İİT üyesi ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Zirve, uluslararası kuruluşlar, kamu ve finans kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, politikacılar, yatırımcılar ve iş insanlarını bir araya getirecek.

"Paylaşım ekonomisi ve helal anlayışının ortak kazanımları"nın ana tema olarak belirlendiği Zirve'de, İslami finans ve ortak bankacılık, helal endüstrisi, gençlik diplomasisi, ihracatın geliştirilmesi, girişimcilik ve yatırım konuları ele alınacak.

Zirve'de, "Rusya Helal Expo 2022" sergisi ve "Makine Yapımı Kümelenmesi Forumu"nun yanı sıra Dünya Helal Günü, İdil Ön Bulgarlarının İslam'ı kabul edişinin 1100. yılı kapsamında etkinlikler de düzenlenecek.

"İİT Ülkeleri Genç Girişimciler Forumu" ile "İİT Ülkeleri Genç Diplomatlar Forumu", finans sektöründeki sorunların tartışılacağı "SberTalk" etkinliği ve muhafazakar giyime yönelik "Modest Fashion Day" defilesi de Zirve çerçevesindeki etkinlikler arasında yer alıyor.

Zirve'ye geçen yıl 64 ülke ve Rusya'nın 41 bölgesinden yaklaşık 5 bin kişi katılmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Finans, İslam, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 13. Kazan Zirvesi yarın başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 13. Kazan Zirvesi yarın başlıyor - Son Dakika
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