Ankara Büyükşehir 14 taşınmazını ihaleyle satışa çıkarıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 216 bin 136 metrekarelik toplam 14 taşınmazın satışı için ihaleye çıkıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile imzalanan protokoller kapsamında Bilkent Şehir Hastaneleri bağlantı yollarının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına karşılık mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olup satış yetkisi Büyükşehir Belediyesi'ne verilen toplam 14 taşınmazın satışı için ihale düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından 12 ve 13 Ocak tarihlerinde yapılacak ihaleler ile konut, ticari, küçük sanayi, sosyal, kültürel ve tesis alanlarından oluşan toplam 216 bin 136 metrekarelik arsa satışa sunulacak. Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan toplam 14 taşınmazın kapalı zarf usulü ile gerçekleştirileceği ihale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Toplam muhammen bedeli 476 milyon 704 bin 492 TL olan ihale, Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 B-Blok 1. Kat Encümen Toplantı Salonunda saat 14.00'te gerçekleştirilecek. - ANKARA