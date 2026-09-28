Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir yönü kapandı, ulaşım Samsun'dan çift yönlü sürüyor - Son Dakika
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Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir yönü kapandı, ulaşım Samsun'dan çift yönlü sürüyor

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun 10-11. kilometrelerindeki üstyapı onarımı nedeniyle Eskişehir istikameti ulaşıma kapatıldı. Ulaşım ise Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun 10-11. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Aydın istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

O-3 Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Ulaşıma kapatılan kesimlerde trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sürdürülecek.

Ulaş-Gürün ayrımı-Kangal yolunun 10-19. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kahramanmaraş-Göksun yolunun kuzey çevre yolu-K1 FSK Kavşağı mevkisinde yürütülen üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36-37. kilometrelerinde tünel bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Konya-Ankara yolunun ASELSAN Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasındaki 36-41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-34. kilometrelerinde yürütülen sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Kayseri yolunun 8-11. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Alaca-Zile yolunun 26-32. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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