Ankara'da Sıcaklıkların Etkisiyle Soğan Rekoltesi Yüzde 70 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara'da Sıcaklıkların Etkisiyle Soğan Rekoltesi Yüzde 70 Düştü

Ankara\'da Sıcaklıkların Etkisiyle Soğan Rekoltesi Yüzde 70 Düştü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle soğanlar tarlada yanarken rekolte de geçtiğimiz yıla göre yüzde 70'lik düşüş bekleniyor.

10.08.2024 10:04
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Türkiye'nin soğan deposu olarak gösterilen Ankara'nın Polatlı ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle soğanlar tarlada yanarken rekolte de geçtiğimiz yıla göre yüzde 70'lik düşüş bekleniyor.

Polatlı, soğan tarlaları ve depolarıyla Türkiye'nin önde gelen soğan üretim merkezleri arasında yer alıyor. 2021 yılında tescil edilen "Polatlı Soğan"ı Türkiye'nin soğan ihtiyacının da yüzde 36'sını karşılıyor.

"İklimlerin değişmesinden soğanlar azaldı"

İklim Değişikliğinin olumsuz etkilerinin en fazla hissedildiği Türkiye'de soğanı sıcaklıklar vurdu. Her yıl Ağustos ayında mahsul edilen soğanlar, bu yılın aynı ayında toplanamadan tarlada kaldı. Polatlı'nın Ilıca mahallesinde çiftçilik yapan Hayri Yürekli, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sene havaların sıcak gitmesinden soğanlar olmadı. Soğanlar hastalık yaptı, suların azalmasından ve iklimlerin değişmesinden soğanlar azaldı" ifadesini kullandı.

"Denizi de döksen soğanlar olmaz artık"

Yürekli, "Soğanın bir kellesi en az yarım kilo olması gerekirken şu an 100 ila 200 gram. Bu çiftçinin maliyetini de kurtarmaz. Çok büyük zarar eder. Rekolte düşük, gördüğünüz yerde soğanlar hep yanmış. Denizi de döksen soğanlar olmaz artık. Yüzde 70 ila 80 böyle" diye konuştu.

"Tarlada fiyat 6, pazarda 12 lira"

Soğanın değerini ve olması gereken fiyatı da açıklayan Yürekli, "Tarlada fiyat 6 ila 7 lira. Pazar da şu an 10 ila 12 lira. Kışın ise 15 ila 20 lira olur. 10 ila 15 lira da olsa şimdi kurtarmaz. Maliyet yüksek verim az. Rekolte düşük. Çiftçi belki bunu da toplayamaz. Soğanın dönümü 6 ila 7 bin liraya mal oluyor. Maliyet zaten 8 ila 10 lira arası. O yüzden çiftçinin emeği bu sene boş" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Polatlı, ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'da Sıcaklıkların Etkisiyle Soğan Rekoltesi Yüzde 70 Düştü - Son Dakika

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