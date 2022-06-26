EGO'ya ait toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satışa sunuldu

ANKARA - EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY ve Metro ile EGO otobüslerinde unutulan 2 bin 210 adet eşyayı açık artırma yöntemiyle satışa sundu. Açık artırma; ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

EGO Genel Müdürlüğü, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında ANKARAY ve Metro vagonları ile istasyonlar başta olmak üzere EGO otobüslerinde unutulan ancak sahiplerine ulaşılamayan eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa sundu. Sahibi bulunamayan ve yasal bekleme süresi dolan laptoplar, cep telefonları, kameralar gibi birçok teknolojik cihazın da içinde bulunduğu eşya satışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. EGO Genel Müdürlüğü şeffaflık ilkesi doğrultusunda yasal bekleme süresi dolan ve aralarında birçok teknolojik cihazın da yer aldığı eşyaların satışını halka açık olarak gerçekleştirdi. Açık artırma; ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Kayıp eşyalar yeni sahiplerini buldu

EGO Otobüs İşletme Daire Başkanlığı ve EGO Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen açık artırmada; Kayıp Eşya Servisi'nde yaklaşık 1 yıl muhafaza edilen ve sahibine ulaşılamayan cep telefonundan giysiye kadar 2 bin 210 adet eşya satışa çıkarıldı. ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan açık artırmada çekişmeli anlar da yaşandı.

"Tahmin ettiğimizden yoğun bir ilgi var"

EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bülent Kılıç, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Metro, ANKARAY ve belediye otobüslerimizde unutulan ve sahibine ulaşılamayan eşyalarımızın satışını yapıyoruz. Kendi depomuzda kayıt altına aldığımız eşyaların dokümanını aldıktan sonra Kayıp Eşya Yönetmeliği gereği burada satışa çıkardık. Pandemi nedeniyle 3 yıldır yapılamayan kayıp eşya satışımızı gerçekleştirdik. Tahmin ettiğimizden yoğun bir ilgi var. 2 binin üzerinde ürünümüz var ve satışlar gayet iyi gitti. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz." İfadelerini kullandı.

Sahipleri 1 yıl içinde ortaya çıkmazsa satış listesine alınan ve halka açık satışa sunulan eşyalar arasında "iç çamaşırı, pantolon, elbise, kaban, eşofman, kazak, tişort, ayakkabı, çizme, kemer, şemsiye, kitap, saz, gözlük, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, matkap, dekopaj, radyo, flüt, kamera, kamera ayağı, traş makinesi, çakı, tv kumandası, kelepçe, hesap makinası, kol saati, fotoğraf makinası ve ziynet eşyası" yer aldı.

Elde edilen gelir Ego Genel Müdürlüğüne irat kaydediliyor

Görevli şoförler ve hareket memurları tarafından Kayıp Eşya Servisi'ne teslim edilen eşyalardan sahiplerine ulaşılamayan eşyaların listesi her ay dönemsel olarak EGO Genel Müdürlüğü'nün www.ego.gov.tr başlıklı internet sayfasında yayınlanırken, satış sonrası elde edilen gelir kuruma irat olarak kaydediliyor.