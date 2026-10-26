Metrobüs durağındaki kavga kamerada! Güvenlik görevlisi tekmeyle saldırdı

İstanbul Mecidiyeköy metrobüs durağında özel güvenlik görevlileri ile iki vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, taraflar birbirine girdi. Olaya çevredeki diğer vatandaşlar ve görevliler müdahale etmeye çalıştı.

HIZINI ALAMAYIP TEKME ATTI

Kavga anında özel güvenlik görevlilerinden birinin karşı tarafa tekme attığı görüldü. O anlar durakta bekleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.