Metrobüs durağındaki kavga kamerada! Güvenlik görevlisi tekmeyle saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Metrobüs durağındaki kavga kamerada! Güvenlik görevlisi tekmeyle saldırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Metrobüs durağındaki kavga kamerada! Güvenlik görevlisi tekmeyle saldırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Metrobüs durağındaki kavga kamerada! Güvenlik görevlisi tekmeyle saldırdı
Haber Videosu

İstanbul Mecidiyeköy'deki metrobüs durağında özel güvenlik görevlileri ile 2 vatandaş arasında kavga çıktı. Güvenlik görevlilerinden birisi karşı tarafa tekme atarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Mecidiyeköy metrobüs durağında özel güvenlik görevlileri ile iki vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, taraflar birbirine girdi. Olaya çevredeki diğer vatandaşlar ve görevliler müdahale etmeye çalıştı.

HIZINI ALAMAYIP TEKME ATTI

Kavga anında özel güvenlik görevlilerinden birinin karşı tarafa tekme attığı görüldü. O anlar durakta bekleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cep TelefonuMecidiyeköyİstanbul3. SayfaGüncelKavgaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • pusatalfa pusatalfa:
    Milletin anasına av. Söversen olacağı o 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
İlçeyi karıştıran fotoğraf İlçeyi karıştıran fotoğraf
Kocaeli’de 9 ay önce kurşunlanan kebapçıya yeniden ateş açıldı: İşletme sahibi hayatını kaybetti Kocaeli'de 9 ay önce kurşunlanan kebapçıya yeniden ateş açıldı: İşletme sahibi hayatını kaybetti
Korku filmlerini andıran görüntü Kamera tüm olan biteni kaydetti Korku filmlerini andıran görüntü! Kamera tüm olan biteni kaydetti
18:06
Beşiktaş-RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarının 11’i belli oldu
Beşiktaş-RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarının 11'i belli oldu
17:53
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
17:33
Gençlerbirliği’nde Dimitrios Goutas sezonu kapattı
Gençlerbirliği'nde Dimitrios Goutas sezonu kapattı
17:32
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
17:30
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini Tam 7 gol çıkacak
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak
17:03
Hırsız kadınlar kamerada Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
15:37
Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı
Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı
15:07
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum
İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 18:27:51. #7.12#
SON DAKİKA: Metrobüs durağındaki kavga kamerada! Güvenlik görevlisi tekmeyle saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei