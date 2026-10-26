Ronaldo'nun ellerini görenler aynı soruyu sordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ronaldo'nun ellerini görenler aynı soruyu sordu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ronaldo\'nun ellerini görenler aynı soruyu sordu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun son fotoğraflarında tırnaklarının görünümü dikkat çekti. Bazı kişiler bu durumu yaşadığı strese bağlarken, bazıları ise dünyaca ünlü futbolcunun uzun yıllardır tırnaklarını yediğini savundu.

Cristiano Ronaldo, bu kez futbol sahasındaki performansıyla değil, fotoğraflarında dikkat çeken bir ayrıntıyla konuşuluyor. Beyaz tişörtü, güneş gözlüğü ve altın zinciriyle objektif karşısına geçen yıldız futbolcunun elini gösterdiği karelerde tırnaklarının kısa olması dikkat çekti.

Ronaldo'nun ellerini görenler aynı soruyu sordu

TIRNAKLARININ GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Ronaldo'nun fotoğraflarını inceleyen bazı kişiler, yıldız futbolcunun tırnaklarını yediğini öne sürdü. Bu alışkanlığın stresle bağlantılı olabileceği yorumları yapılırken, fotoğraflar tek başına tırnakların neden bu görünümde olduğunu ortaya koymuyor.

Ronaldo'nun ellerini görenler aynı soruyu sordu

"YILLARDIR YAPIYOR" YORUMU

Bazı kişiler ise Ronaldo'nun tırnak yeme alışkanlığının yeni olmadığını, futbolcunun yıllardır benzer şekilde görüntülendiğini belirtti. Böylece yıldız oyuncunun elindeki ayrıntı farklı yorumlara neden oldu.

MİLLİ TAKIMDA YAŞADIĞI KRİZİN ARDINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Portekiz Milli Takımı kampından ayrılması nedeniyle disiplin cezası alan Ronaldo'ya, Portekiz Futbol Federasyonu tarafından 30 gün men ve 255 avro para cezası verildi. Yıldız futbolcunun tırnaklarının görünümünü bu süreçte yaşadığı strese bağlayanlar olsa da aynı alışkanlığına ilişkin haberlerin yıllar öncesine dayandığı görülüyor.

Cristiano RonaldoSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
İlçeyi karıştıran fotoğraf İlçeyi karıştıran fotoğraf
Kocaeli’de 9 ay önce kurşunlanan kebapçıya yeniden ateş açıldı: İşletme sahibi hayatını kaybetti Kocaeli'de 9 ay önce kurşunlanan kebapçıya yeniden ateş açıldı: İşletme sahibi hayatını kaybetti
18:06
Beşiktaş-RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarının 11’i belli oldu
Beşiktaş-RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarının 11'i belli oldu
17:53
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
17:33
Gençlerbirliği’nde Dimitrios Goutas sezonu kapattı
Gençlerbirliği'nde Dimitrios Goutas sezonu kapattı
17:32
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
17:03
Hırsız kadınlar kamerada Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
15:37
Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı
Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı
15:07
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum
İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 18:30:37. #7.13#
SON DAKİKA: Ronaldo'nun ellerini görenler aynı soruyu sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei