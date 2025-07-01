Ankara'dan Moldova'ya Ticaret Hedefi - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara'dan Moldova'ya Ticaret Hedefi

01.07.2025 14:22
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Türkiye ve Moldova'nın ticaret hacmi 2 milyar dolara çıkartılacak, Türk firmaları yatırım yapacak.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Moldova ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin en kısa zamanda 2 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Moldova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, 1992 yılından bu yana ilerlediğini, ticaretin geliştiğini ancak beklenen düzeye henüz ulaşamadığını belirten Baran, "1 Kasım 2016'dan bu yana ülkelerimiz arasında serbest ticaret anlaşması olduğu halde, ticaret hacmimiz 630 milyon doları bizim ihracatımız olmak üzere, 800 milyon dolar düzeyinde. Bu rakam, ülkelerimiz arasındaki yakınlığı ve potansiyeli ifade etmekten çok uzak. İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin en kısa sürede 2 milyar dolar düzeyine çıkartılması hedefleniyor. Ankara Ticaret Odası olarak biz de bu hedef doğrultusunda her türlü çalışmayı yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Baran, Türk şirketlerinin Moldova'da başkent Kişinev başta olmak üzere yol yapımı, tekstil, gıda sanayi, mobil teknoloji, ilaç sektörü, otelcilik ve inşaat gibi alanlarda faaliyet gösterdiğine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk şirketlerimizin, Moldova'da yatırım ve üretim yapmasından, binlerce insana istihdam imkanı sağlamasından büyük mutluluk duyuyoruz. Yatırım, ticaret ve turizm alanında ilişkilerimizin gelişmesini hedefliyoruz. Moldova'nın Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda olması, yatırımcılarımız açısından ülkenizin cazibesini artırıyor."

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor da Türk şirketlerini ülkesine yatırıma davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ankara'dan Moldova'ya Ticaret Hedefi - Son Dakika

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