Ankara Sanayi Odasında seçim yarışı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Sanayi Odasında seçim yarışı başladı

30.06.2022 12:12
Ankara Sanayi Odasında seçim yarışı başladı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, gelecek seçimde ASO Yönetim Kurulu Başkanı adayı olduğunu bildirdi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, gelecek seçimde ASO Yönetim Kurulu Başkanı adayı olduğunu bildirdi.

Ardıç, yaptığı yazılı açıklamada, 1999'da komite üyesi olarak göreve başladığı ASO'da sırasıyla Meclis, Yönetim Kurulu, Sayman üyelikleri görevlerinde yer aldığını ve halen Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüttüğünü ifade etti.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkan Yardımcılığı ile ASO 2. ve 3. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine de devam ettiğini belirten Ardıç, şunları kaydetti:

"Üye sanayicilerimizin destekleriyle çıktığımız bu yolda daha etkin ve başarılı bir ASO için değişimin şart olduğunu ve bu değişim için canlı, dinamik, gelişime açık yeni bir yönetim gerektiğini biliyoruz, görüyoruz. Bu değişim için, yıllara dayanan sanayiciliğim ile gerek ASO gerekse OSBÜK'teki yöneticiliklerimde kazandığım tecrübem ve bu zamana kadar desteğini esirgemeyen en büyük gücüm ailemden aldığım helallik ile artık Yönetim Kurulu Başkanlığı sorumluluğunu üstlenmenin zamanı geldiğine inanıyorum. Bugüne kadar imza attığım birçok başarılı proje ve sanayicimizin teveccühünün verdiği özgüven, Ankara Sanayi Odası seçimlerinde ASO Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olma kararlılığımı güçlendirmiştir."

Üretenin daima yanında olmayı ilke edindiklerini vurgulayan Ardıç, "Bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu bağlamda ASO Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna duyurur ve şimdiden desteklerini esirgemeyecek olan herkese teşekkürlerimi borç bilirim." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Kayseri OSB'den Vali Çiçek'e ziyaret Kayseri OSB'den Vali Çiçek'e ziyaret Dağı tıraşlayıp, zirveye OSB kurdular Dağı tıraşlayıp, zirveye OSB kurdular
Kaynak: AA

Ankara Sanayi Odası, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara Sanayi Odasında seçim yarışı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:16 Eski Galatasaraylı Pulgar'a tecavüz suçlaması! İddia sahibinden "Pulgar'ın evinde 5 kişi bana tecavüz ettiler" açıklaması
12:13 Uzmandan maymun çiçeği virüsü uyarısı: Ateş, baş ağrısı ve sırt ağrısı yaşıyorlarsa mutlaka bir hekime başvurulmalılar
11:43 Çorlu ile Silivri sınırında çıkan yangında 500 dönüm buğday kül oldu! Yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı
11:41 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 971 lira seviyesinden işlem görüyor
11:24 Bakan Koca'nın açıkladığı maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişi, İstanbul'da bir şehir hastanesinde tedavi görüyor
11:22 Güne düşüşle başlayan Dolar/TL, 16,63 seviyesinden işlem görüyor
11:12 Otomobil piyasası bayramda hareketlenecek! Uzman isim araç almak isteyenlere önemli tüyolar verdi
11:01 Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den skandal hareketler! Trafikte kemer takmadan araçlara makas attığı videosu tepki çekti
10:56 Türkiye'de ortaya çıkan ilk maymun çiçeği vakası endişe yarattı! İşte herkesi korkutan virüsle alakalı tüm soruların yanıtı
10:51 Usta sanatçı Cüneyt Arkın, Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ndeki son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 12:23:15. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Sanayi Odasında seçim yarışı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement