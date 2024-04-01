Ankaralı iş dünyası temsilcileri, seçim sonrası ekonomiye odaklanılması gerektiğini belirtti

Ankaralı iş dünyası temsilcileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tamamlanmasının ardından ekonomiye odaklanılması gerektiğini belirtti.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimin demokrasiye yaraşır, barışçıl ve güvenli koşullarda, huzurla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Seçim sürecinin tamamlanmasıyla ülkede, başta ekonomi olmak üzere, sosyal, eğitim ve hukuk alanında yapısal reformların gerçekleşeceği bir dönemin başlaması temennisinde bulunan Ardıç, şöyle devam etti:
"ASO olarak yerel yönetimlerimizle işbirliğimizi daha da güçlendirerek, başkentimizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Belediye başkanlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'başkentin sanayisinden sanayinin ve teknolojinin başkentine' hedefimize ulaşmada destek olmaya devam edeceklerine gönülden inanıyorum."
"Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz"
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da seçimsiz dört yıllık bir dönem yaşanacağına işaret ederek, bu sürenin hem şehirler hem de Türkiye için çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
"Türkiye ekonomisinin ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması, sorunların çözülmesi ve kalıcı gelişmeyi sağlayabilmek için de vergi konusu başta olmak üzere yapısal reformların hayata geçirilmesine odaklanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulunan Baran, şunları kaydetti:
"Ankara'da ticari hayatın canlanması, sağlık başta olmak üzere turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, havalimanına metro hattı başta olmak üzere ulaşımı kolaylaştıracak adımların atılması, iklim değişikliğine karşı şehrimizin yeşil dönüşümünün gerçekleştirilmesi ve Ankara'nın dünya başkenti haline gelmesi için atılacak olumlu adımları bekliyoruz. Ankara'nın her alanda gelişimi için iş dünyası olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz."
"Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor"
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur da seçim süreçlerinin ülkeyi ekonomi gündeminden uzaklaştırdığını bildirdi.
Birçok kişinin, seçim gündeminden uzaklaşarak sadece ekonomiye odaklanmayı düşündüğünü dile getiren Çamur, "Tüm gücümüzü, enerjimizi işe güce vermek zorundayız. Meşakkatli bir süreçten geçerken herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Çamur, iş dünyasının seçim sonrası süreçteki beklentilerini de "yatırım ortamının iyileştirilmesi", "finansmana erişimin kolaylaştırılması", "enflasyon kur makasının daraltılıp enflasyon faiz dengesinin oturtulması" şeklinde sıraladı.
Son Dakika › Ekonomi › Ankaralı iş dünyası temsilcileri, seçim sonrası ekonomiye odaklanılması gerektiğini belirtti - Son Dakika
Adıyaman'da satılması için farklı illere gönderilen kıyılmış Adıyaman tütünlerinin güvenlik güçlerince yakalanıp el konulması üzerine tütün tüccarları Vali Osman Varol ile görüşerek sorunlarını dile getirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,96 azalışla 8.962,96 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 179,44 puan azaldı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,93, hizmetler endeksi yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 3,02, teknoloji endeksi yüzde 4,39 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 252 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,96 değer kaybederek 8.962,96 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,57 değer kaybetti. Menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi yüzde 3,11 kazanırken, taş toprak endeksi yüzde 5,84 geriledi. Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve diğer veriler takip edilecek.
Gayrimenkul sektörü temsilcileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, seçim sonuçlarının Türkiye ve sektör açısından hayırlı olması dileğinde bulundu. Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise yerel seçimlerin genel seçimler kadar önemli olduğunu belirterek, İstanbul'un altyapısı, yeni yatırımlar ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların daha da ivmelenerek devam etmesini beklediğini ifade etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mart ayını yüzde 0,56 azalışla 9.142,40 puandan tamamlamasına karşın yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,39 değer kazanarak küresel pay piyasalarını geride bıraktı.
Kars'ta 2024 yılı Şubat ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 322,4 artarak 0,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 90,0 artarak 0,1 milyon dolar oldu. Türkiye genelinde ise Şubat ayında ihracat yüzde 13,6 artarken, ithalat yüzde 9,2 azaldı.
İstanbul'da mart ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,93, toptan fiyatlar ise yüzde 3,78 artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, yıllık bazda ise perakende fiyatlarda yüzde 78,25, toptan fiyatlarda ise yüzde 63,21 artış kaydedildi. Sektörel bazda incelendiğinde ise giyim harcamaları grubunda yüzde 8,96, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,66 artış görüldü. Toptan fiyatlarda ise madenler grubunda yüzde 7,85, gıda maddeleri grubunda yüzde 5,20 artış kaydedildi.
BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Bingöl'deki seçim sonuçlarını değerlendirerek, beklentilerin takipçisi olacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?