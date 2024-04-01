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Ankaralı iş dünyası temsilcileri, seçim sonrası ekonomiye odaklanılması gerektiğini belirtti - Son Dakika
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Ekonomi

Ankaralı iş dünyası temsilcileri, seçim sonrası ekonomiye odaklanılması gerektiğini belirtti

Ankaralı iş dünyası temsilcileri, seçim sonrası ekonomiye odaklanılması gerektiğini belirtti

Ankaralı iş dünyası temsilcileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tamamlanmasının ardından ekonomiye odaklanılması gerektiğini belirtti. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, seçimin demokrasiye yaraşır, barışçıl ve güvenli koşullarda gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise Türkiye ekonomisinin ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması ve yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur ise seçim sürecinin ülkeyi ekonomi gündeminden uzaklaştırdığını belirterek, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

01.04.2024 12:11
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Ankaralı iş dünyası temsilcileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tamamlanmasının ardından ekonomiye odaklanılması gerektiğini belirtti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimin demokrasiye yaraşır, barışçıl ve güvenli koşullarda, huzurla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Seçim sürecinin tamamlanmasıyla ülkede, başta ekonomi olmak üzere, sosyal, eğitim ve hukuk alanında yapısal reformların gerçekleşeceği bir dönemin başlaması temennisinde bulunan Ardıç, şöyle devam etti:

"ASO olarak yerel yönetimlerimizle işbirliğimizi daha da güçlendirerek, başkentimizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Belediye başkanlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'başkentin sanayisinden sanayinin ve teknolojinin başkentine' hedefimize ulaşmada destek olmaya devam edeceklerine gönülden inanıyorum."

"Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da seçimsiz dört yıllık bir dönem yaşanacağına işaret ederek, bu sürenin hem şehirler hem de Türkiye için çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye ekonomisinin ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması, sorunların çözülmesi ve kalıcı gelişmeyi sağlayabilmek için de vergi konusu başta olmak üzere yapısal reformların hayata geçirilmesine odaklanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulunan Baran, şunları kaydetti:

"Ankara'da ticari hayatın canlanması, sağlık başta olmak üzere turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, havalimanına metro hattı başta olmak üzere ulaşımı kolaylaştıracak adımların atılması, iklim değişikliğine karşı şehrimizin yeşil dönüşümünün gerçekleştirilmesi ve Ankara'nın dünya başkenti haline gelmesi için atılacak olumlu adımları bekliyoruz. Ankara'nın her alanda gelişimi için iş dünyası olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz."

"Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur da seçim süreçlerinin ülkeyi ekonomi gündeminden uzaklaştırdığını bildirdi.

Birçok kişinin, seçim gündeminden uzaklaşarak sadece ekonomiye odaklanmayı düşündüğünü dile getiren Çamur, "Tüm gücümüzü, enerjimizi işe güce vermek zorundayız. Meşakkatli bir süreçten geçerken herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çamur, iş dünyasının seçim sonrası süreçteki beklentilerini de "yatırım ortamının iyileştirilmesi", "finansmana erişimin kolaylaştırılması", "enflasyon kur makasının daraltılıp enflasyon faiz dengesinin oturtulması" şeklinde sıraladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ankaralı iş dünyası temsilcileri, seçim sonrası ekonomiye odaklanılması gerektiğini belirtti - Son Dakika

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