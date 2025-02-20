Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticilere Sera Naylonu Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticilere Sera Naylonu Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Üreticilere Sera Naylonu Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yağış ve fırtınadan zarar gören üreticilere destek sunarak, Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Serik'te toplamda 110 çiftçiye sera naylonu yardımı yaptı. Bu destekle üreticilerin verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

20.02.2025 11:07  Güncelleme: 11:13
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere destekleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi yağış ve fırtına nedeniyle 4 ilçede seraları zarar gören üreticilere, üretimlerini devam ettirebilmesiyle amacıyla sera naylonu desteğinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal destek programı çerçevesinde Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Serik'te yağış ve fırtına nedeniyle seraları zarar gören üreticilere sera naylonu yardımı yapıldı. Gerçekleştirilen yardım, üreticilerin seralarını yenileyerek verimliliği artırmalarına katkı sağlayacak.

Alanya'da 25 çiftçiye naylon desteği

Alanya'da Kasım ayı sonunda etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, Akdam, Okurcalar, Alara, İncekum, Emişbeleni, Elikesik, İmamlı, Uğrak, Çamlıca ve Özvadi Mahallelerinde bazı üreticilerin seralarında büyük zarara neden olmuştu. Afetten hemen sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede hasar tespiti çalışması yaptı. Yapılan tespitlerin ardından 10 mahallede 25 çiftçiye 14 bin 200 metrekare sera naylonu desteği verildi.

Gazipaşa ve Serik'te 110 çiftçiye destek

Gazipaşa'da da Kasım ayında meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle ilçede örtü altı üreticilik yapan sera sahipleri, oluşan zarar sonucunda zor durumda kalmıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede hasar tespit çalışmaları tamamlanarak, afetten etkilenen 38 sera sahibi için yaklaşık 23 bin metrekare sera naylonu desteğinde bulunuldu.

Serik'te 44 bin 200 metrekare sera naylonu dağıtıldı

Serik ilçesinde çiftçilik yapan 72 kişiye de toplam 44 bin 200 metrekare sera naylonu desteği sağlandı. Tarım ve seracılığın yaygın olarak yapıldığı Serik'te, sera naylonlarının yenilenmesi üreticiler için büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle afetzede çiftçiler seralarını daha modern hale getirerek ürünlerinin kalitesini artırabilecek. Ayrıca, yenilenen sera örtüleriyle bitkilerin iklim şartlarından daha az etkilenmesi sağlanacak ve üretim süreci daha verimli hale gelecek.

Manavgatlı 22 çiftçiye sera naylonu desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesinde Kasım ayında yaşanan fırtınada seraları zarar gören 22 çiftçiye de sera naylonu yardımında bulundu. Fırtınadan etkilenen Aksaz, Çakış, Karaöz, Yalçıdibi, Belenobası, Taşağıl ve Karacalar Mahallelerinde hasar tespiti yapılan çiftçilere sera naylonu desteği sağlandı. Yaşanan doğal afet nedeniyle serası zarar gören Güngör Ünal, yaşanan fırtınadan dolayı zor durumda kaldıklarını belirterek "Fırtınada muz seramızda bulunan naylonlarımız zarar gördü. Yaşanan olumsuzluktan birkaç gün sonra Antalya Büyükşehir Belediyemize durumu bildirdik. Büyükşehir ekipleri gelip yerinde inceledi ve hasar tespiti yaptı. Şimdi de belediyemizin bize sağladığı sera naylonu yardımını teslim alıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticilere Sera Naylonu Desteği - Son Dakika

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