Antalya\'da Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi Genişliyor

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin zirai ilaç ambalaj atık sorununu çözüme kavuşturmak için başlattığı "Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi" Antalya'nın doğu ilçelerine de yayılacak. Büyükşehir Belediyesi, 13 noktada bulunan zirai ilaç ambalaj atığı toplama otomatının sayısını arttırarak, projeyi Antalya'nın tüm ilçelerinde uygulamayı planlıyor.

Tarımın başkenti Antalya örtü altı sebze üretimiyle Türkiye'nin önemli bir ihtiyacını karşılarken, zirai ilaç ambalaj atığı sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi de zirai ilaç ambalaj atığı sorununun önüne geçmek amacıyla geçtiğimiz yıllarda başlattığı "Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi" ilk olarak tarımsal üretimin en yoğun olduğu Kumluca'da başlatılan proje Demre ve Finike'de hayata geçirilmişti. Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde projeyi Antalya'nın tüm ilçelerinde uygulamayı hedefliyor.

Çiftçiler ekipman desteği kazanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde ilk olarak Aksu, Serik, Manavgat ve Alanya gibi tarımsal üretimin yoğun olduğu ilçelerde zirai atık toplama otomatı yerleştirecek. Çiftçilere tanımlanmış ve dağıtımı yapılacak kartlar ile çiftçiler, topladıkları zirai atıkları otomatlara atarak, topladıkları puanlar ile tarımsal ekipman desteği alabilecekler.

3 ilçede 13 otomat

Enerjisini solar paneller vasıtasıyla güneşten alan ve kameralar ile 24 saat izlenebilen akıllı otomatlar, cep telefonuna indirilen mobil uygulamayla bölgede yer alan zirai ilaç ambalaj atıkları toplama otomatlarının yerlerini görülebiliyor. Otomatlara atılan ambalajların ağırlığına göre sistemde toplanan puanlar ile çiftçiler sera naylonu, sera ipi gibi ödüller kazanıyor. Çiftçiler, cep telefonuna indirilen mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden puanlarını ve alabilecekleri hediyeleri görebiliyor. İlk etapta 3 ilçede bulanan 13 zirai ilaç ambalaj atıklarında toplamda 2 bin 628 kg atık toplandı. - ANTALYA