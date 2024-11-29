Antalya\'da Kadın Girişimcilere Tarımsal Destek

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarım sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek vermeye devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın destekleriyle, Antalya'daki kadın girişimciler tarım sektörüne katkı sağlamaya devam ediyor. S.S. Minerva Kadın Girişim Kooperatifi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Aksu ilçesine bağlı Boztepe mahallesinde tarımla uğraşan kadın çiftçilere 8 bin adet frezya ve nergis soğanı desteği sağlandı.

Kooperatif Başkanı Zeynep Yüncü Korkmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı desteklerle kooperatifin üretim faaliyetlerini genişlettiklerini ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl aldığımız desteklerle aronya ve nergis üretimi gerçekleştirdik. Bu yıl ise nergis ve frezya üretimimize devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA