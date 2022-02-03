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Antalya'da Ocak ayı turizminde yüzde 178'lik artış - Son Dakika

Antalya'da Ocak ayı turizminde yüzde 178'lik artış

03.02.2022 11:55
Antalya'da Ocak ayı turizminde yüzde 178'lik artış

Ocak ayında Antalya'ya havayoluyla 138 bin 604 yabancı misafir geldi.

Ocak ayında Antalya'ya havayoluyla 138 bin 604 yabancı misafir geldi. 2021 yılı Ocak ayına oranla yüzde 178'lik bir artış gerçekleşti.

Turizmde rekorlar yılı olan 2019'un üstüne çıkmayı hedefleyen Antalya 2022 yılına iyi bir başlangıç yaptı. Turizmde alınan Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve seyahat tedbirleri ziyaretçilerin de ilgisini Antalya'ya çekti. Şehre Ocak ayında yurt dışından 138 bin 604 ziyaretçi geldi.

43 bin 219 ziyaretçi ile yüzde 36.68'lik pay alan Rus turistler 2022 yılına ülkelere göre dağılımda başı çekerek başladı. Rusya'nın ardından 22 bin 38 ziyaretçi ile Almanya ikinci geldi. 5 bin 987 ziyaretçi ile İngiltere üçüncü olurken, Polonya 4 bin 732, Kazakistan 4 bin 570 ziyaretçi ile ilk 5 ülke arasında yer aldı.

Geçen yıl Türkiye'ye geçici seyahat kısıtlaması getiren İngiltere'nin seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte İngiliz turistler tercihini yine Antalya'ya yaptı. 2021 Ocak'ta 123 olan İngiliz ziyaretçi sayısı 2022 Ocak ayında 5 bin 987'ye ulaştı. - ANTALYA

Antalya'da Ocak ayı turizminde yüzde 178'lik artış
Antalya'da Ocak ayı turizminde yüzde 178'lik artış
Antalya'da Ocak ayı turizminde yüzde 178'lik artış

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Togo Cumhuriyeti, Antalya, Turizm, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Ocak ayı turizminde yüzde 178'lik artış - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Antalya'da Ocak ayı turizminde yüzde 178'lik artış - Son Dakika
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