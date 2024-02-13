Antalya'daki sel felaketinde çalışmalar aralıksız sürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'daki sel felaketinde çalışmalar aralıksız sürüyor

Antalya\'daki sel felaketinde çalışmalar aralıksız sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'daki sel felaketinden etkilenen bölgede, DSİ ve OGM'ye ait 130 iş makinesi ve ekipmanla çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. Yumaklı, zarar gören tarım arazileri ve seralara yönelik hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

13.02.2024 22:43
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'daki sel felaketinden etkilenen bölgede, Devlet Su İşleri (DSİ) ile Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait 130 iş makinesi ve ekipmanla çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık ekiplerinin, Antalya'da şiddetli yağıştan etkilenen bölgenin bir an önce normal hayatına dönmesi için çalıştığını belirtti.

Selde zarar gören tarım arazileri ve seralara yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yumaklı, "Sel afetinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Rabb'imden rahmet niyaz ediyor; selden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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