Antalya'daki sel felaketinden etkilenen esnafa 100 milyon lira finansman desteği sağlanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'daki sel felaketinden etkilenen esnafa 100 milyon lira finansman desteği sağlanacak

Antalya\'daki sel felaketinden etkilenen esnafa 100 milyon lira finansman desteği sağlanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'da yaşanan şiddetli sağanaktan etkilenen esnaf için 100 milyon lira daha ilave finansman desteği sağladıklarını açıkladı. Bakan Bolat, Antalyalı esnaf ve sanatkarlara daha önce gönderilen 50 milyon liranın ardından pazartesi sabahı 100 milyon liranın hesapta olacağını belirtti. Ayrıca, esnafların kredi borçlarının ertelenmesi talebi üzerine Halk Bankası'nın konuyu Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde takip edeceği ifade edildi.

16.02.2024 13:39  Güncelleme: 13:41
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'daki şiddetli sağanaktan etkilenen esnaf için 100 milyon lira daha ilave finansman desteği sağladıklarını açıkladı. Bakan Bolat, "Bugünden itibaren Antalyalı esnaf ve sanatkarlarımıza 100 milyon lira daha ilave finansman desteği sağlamış bulunuyoruz. Çok yakın bir geçmişte 50 milyon lira göndermiştik. Pazartesi sabah 100 milyon lira inşallah hesapta olacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Valiliğini ziyaret etti, ardından Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda düzenlenen "Esnaf Buluşması"na katıldı.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere'nin Antalya'da yaşanan sel felaketinde zarar gören esnafların kredi borçlarının ertelenmesi yönündeki talebi üzerine Bakan Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül ile görüştüğünü ve Akgül'ün, " Halk Bankası'nın çok kısa bir süre içinde bu borçların ertelenmesiyle ilgili yazıyı yazacaklarını, ondan sonra Halk Bankası tarafından konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde takip edileceğini" söylediğini aktardı.

Bolat, "TESKOMB, Ticaret Bakanlığımızla ilgili bir kuruluş. Sağ olsun her daim esnaf ve sanatkarımızın Hızır gibi imdadına yetişir. Bu vesileyle bugünden itibaren Antalyalı esnaf ve sanatkarlarımıza 100 milyon lira daha ilave finansman desteği sağlamış bulunuyoruz. Çok yakın bir geçmişte 50 milyon lira göndermiştik. Pazartesi sabah 100 milyon lira inşallah hesapta olacak. Burada ilgili arkadaşlarımız ihtiyaca binaen yaparlar." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ömer Bolat, Antalya, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'daki sel felaketinden etkilenen esnafa 100 milyon lira finansman desteği sağlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'daki sel felaketinden etkilenen esnafa 100 milyon lira finansman desteği sağlanacak - Son Dakika
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