Antalya Havalimanından rekor: Bir günde bin 3 uçak inip kalktı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya Havalimanından rekor: Bir günde bin 3 uçak inip kalktı

28.06.2022 17:14
Antalya Havalimanından rekor: Bir günde bin 3 uçak inip kalktı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 2022 istatistiklerinden memnun olduklarını dile getirerek, "Cumartesi günü bir rekor kırdık.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 2022 istatistiklerinden memnun olduklarını dile getirerek, "Cumartesi günü bir rekor kırdık. Antalya Havalimanı bin 3 uçağın inip kalktığı bir havalimanı oldu. Bu şu ana kadarki en yüksek sayı" diye duyurdu.

Vali Ersin Yazıcı Geleneksel AKTOB Buluşmasına ve Dünya Melek Yatırım Forumu lansmanına katıldı. 2022 yılı için umutlu olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, havalimanı ile ilgili rekorlar kırılmaya devam ettiğini müjdeledi.

ANTALYA HAVALİMANINDA YENİ BİR REKOR DAHA

2022 sezonun iyi gittiğini değerlendiren Vali Yazıcı; "İstatistiklerimiz, verilerimiz çok güzel. Cumartesi günü bir rekor kırdık. Antalya Havalimanı bin 3 uçağın inip kalktığı bir havalimanı oldu. Bu şu ana kadarki en yüksek sayı. Cumartesi günü 81 bin 172 misafirimiz Antalya Havalimanımızdan şehrimize girdi. Daha çok misafir ağırladığımız günler de oldu ama gidişatımız iyi" ifadelerine yer verdi.

"BİRLİKTE TÜRKİYE'YE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Turizm sektörüne insan kaynağı hazırlama noktasında eğitimle ilgili çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Vali Yazıcı; "İnanıyorum ki, bir kaç yıl sonra sektörde eleman kalitesi ve eleman bulunmasıyla ilgili daha az sorunlarımız olacak. Ama mevcut kalitemiz ve standardımızı kaybedersek bunu başaramayız. Antalya'mızın şöyle bir sorunu var. Antalya basit bir turizm şehri değil. Bu ülkenin turizm gelirlerinin yaklaşık olarak üçte birini temin eden bir şehir. Türkiye'yi temsil eden, Türkiye'nin vitrini olan bir şehir. Dolayısıyla Türkiye anlamında bir sorumluluğunuz var. Bu sorumluluğun bilincinde olduğunuza ve böyle hareket edeceğinize inanıyorum. Allah nazarlardan saklasın. 2022 sezonunun, iyi geçeceğine inanıyorum. Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla sizin işlerinizi kolaylaştırmak adına çalışmaya ve hep birlikte ülkemizin ekonomisine hizmet etmeye devam edeceğiz. Kazancınız bol ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA MELEK YATIRIM FORUMLARININ EN GÜZELİ ANTALYA EV SAHİPLİĞİNDE OLACAK"

Küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos'u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu lansmanına da katılan Vali Yazıcı, bugüne kadar yapılan en iyisinin Antalya ev sahipliğinde olacağına vurgu yaptı. "Turizmin başkenti Antalya'mız bu güzel organizasyonu sıfır hatayla tamamlayacaktır" diyen Yazıcı, "Her manada bize düşen bütün mükellefiyetleri yerine getirip aynı zamanda da gelen tüm konukları rahat ettirerek, güzel bir organizasyon gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki, bugüne kadar yapmış olduğunuz Dünya Melek Yatırım Forumlarının en güzeli Antalya ev sahipliğinde olacak. Biz bunu şehir olarak temin edeceğiz" dedi.

"ANTALYA'DA BÜTÜN YOLLAR TURİZME ÇIKAR"

Dijitalleşmenin yaşamın ilk sırasında yer almaya başladığını belirten ve bunun pandemi döneminde daha da arttığını ifade eden Vali Yazıcı; "Adeta bütün hayatımızı telefonlara ve tabletlere koyduk. Yaşamımıza oradan devam ettik. Önlenemeyen bir değişim süreci içerisindeyiz. Ama bir konuya da parantez açmak istiyorum. Biz bu şehirde iki şeyi güzel yapıyoruz. Tarım ve turizmi dünya standartlarının üstünde yapan bir şehiriz. Bu da bizim en büyük gururumuz. Antalya ürettiği tarım ürünlerini dünyaya ihraç ediyor. Bunu yaparken de elverişli doğamızı ve teknolojimizi kullanarak kaliteli ürünler üreterek dünya pazarına sunuyoruz. Turizme geldiğimizde ise 680 bin yatağımızla tartışmasız dünyanın bir numarasıyız. Geçen yıl 9 milyonu aşan bu yıl da inşallah 9 milyonu aşacak olan yabancı misafirimizle Akdeniz çanağında uygun fiyatla ve en üst standartta turizm hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bizim meşhur bir sözümüz var. Antalya'da bütün yollar turizme çıkar diye. Bu başarı her iki sektörde de hem teknolojik anlamda hem de bilişim anlamında dünyayı yakaladığımız anlamına geliyor. Ben İnanıyorum ki, 25-26 Ekim'de yapacağımız Dünya Melek Yatırım Forumu her manada şehrimiz ve ülkemiz için iyi olacak. Bu şehir bu işi layıkıyla yapacak. Antalya, benzer ve daha büyük organizasyonları gerçekleştirmiş bir şehirdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

(İHA)

YORUMLAR
500
Alara Çayı'na uçan kamyondaki kayıp işçi, beşinci gün 3 kilometre uzakta bulundu Alara Çayı'na uçan kamyondaki kayıp işçi, beşinci gün 3 kilometre uzakta bulundu Son Dakika | Kamyonun çaya devrildiği kazada kayboldu, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu Son Dakika | Kamyonun çaya devrildiği kazada kayboldu, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
Kaynak: İHA

Ersin Yazıcı, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya Havalimanından rekor: Bir günde bin 3 uçak inip kalktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:35 7 kez ağırlaştırılmış müebbeti isteniyor! Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanık 4. kez hakim karşısına çıktı
17:16 Göztepe'nin iki yerli yeteneği Halil Akbunar ile İrfan Can Eğribayat, Avrupa yolcusu!
16:46 Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Tacı Filipinler'den Fuschia Anne Ravena aldı
16:44 Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Albert Riera, takıma veda etti
16:39 Kolombiya'da hapishanede isyan çıktı! 49 mahkum yanarak yaşamını yitirdi
16:22 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 18:09:33. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Havalimanından rekor: Bir günde bin 3 uçak inip kalktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement