Antalya Serbest Bölgesi'nde ticaret hacmi yüzde 4,3 artışla 845 milyon dolara çıktı - Son Dakika
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Antalya Serbest Bölgesi'nde ticaret hacmi yüzde 4,3 artışla 845 milyon dolara çıktı

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Antalya Serbest Bölgesi\'nde ticaret hacmi yüzde 4,3 artışla 845 milyon dolara çıktı
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Antalya Serbest Bölgesi'nin ticaret hacmi 2026 yılı Ağustos sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 845 milyon dolara yükseldi. İlk 8 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 199'a ulaşırken, bölgede doğrudan istihdam 7 bin 261 kişi oldu.

Antalya Serbest Bölgesi, 2026 yılının Ağustos ayı sonu itibarıyla ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 845 milyon dolara yükseldi. İlk 8 ayda 478 milyon dolarlık ihracat gerçekleşen bölgede, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 199'a ulaştı. Ticaret hacminin 821 milyon dolarlık bölümünü sanayi imalatı oluştururken, OECD ülkeleriyle gerçekleştirilen ticaret 483 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ihracatı 2026 yılının ilk 8 ayında artışını sürdürdü. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara, Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 4 artışla 185 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin dış ticaretindeki yükselişin yanında Antalya Serbest Bölgesi'nin ticaret hacminde de artış kaydedildi. 2025 yılı Ağustos ayı sonunda 810 milyon dolar olan toplam ticaret hacmi, 2026 yılının aynı döneminde 845 milyon dolara çıktı. Böylece ticaret hacmi yıllık bazda yüzde 4,3 arttı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 199'a ulaştı

Antalya Serbest Bölgesi'nde yılın ilk 8 ayında ihracat 478 milyon dolar, ithalat ise 240 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 199'a ulaştı.

Türkiye'nin 2025 yılının tamamındaki ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,8 seviyesinde gerçekleşirken, Antalya Serbest Bölgesi'nde 2025 yılında yüzde 153 olan oran, 2026'nın ilk 8 ayında yüzde 199'a yükseldi.

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, ihracatın ithalatın yaklaşık iki katına ulaşmasının bölgedeki üretim yapısının dış pazarlara yönelik niteliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Gürses, "İhracatımızın ithalatımızın oldukça üzerinde gerçekleşmesi, bölgemizde üretim ve ihracat odaklı yapının güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor. 2025 yılında yüzde 153 olan ihracatın ithalatı karşılama oranımızın 2026'nın ilk 8 ayında yüzde 199'a ulaşması, bu yapının daha da güçlendiğini ortaya koyuyor" dedi.

Ticaretin yüzde 97'si sanayi imalatından

Bölgenin 845 milyon dolarlık ticaret hacminin 821 milyon dolarlık kısmını sanayi imalatının oluşturduğunu belirten Gürses, bu oranın yaklaşık yüzde 97'ye karşılık geldiğini ifade etti.

"Bu tablo, bölgemizdeki ticaretin ağırlıklı olarak üretim faaliyetlerinden oluştuğunu gösteriyor. Firmalarımızın uluslararası pazarlara yönelik üretimleri hem bölgenin hem de Türkiye'nin ihracat performansına katkı sağlıyor" diyen Gürses, üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

OECD ülkeleriyle 483 milyon dolarlık ticaret

ASBAŞ'ın uluslararası ticaret bağlantıları da yılın ilk 8 ayında güçlü seyrini korudu. Ağustos ayı sonu itibarıyla OECD ülkeleriyle gerçekleştirilen ticaret 483 milyon dolara ulaştı.

Gürses, "OECD ülkeleriyle gerçekleşen 483 milyon dolarlık ticaret, firmalarımızın uluslararası pazarlardaki güçlü bağlantılarının önemli göstergelerinden biri. Farklı pazarlara yönelik üretim ve ticaret faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de gelişmesini bekliyoruz" diye konuştu.

7 bin 261 kişilik doğrudan istihdam

Antalya Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma sayısı 79'a ulaşırken, Ağustos ayı sonu itibarıyla doğrudan istihdam 7 bin 261 kişi oldu.

Bölgedeki üretimin Antalya'daki tedarik zincirine de katkı sağladığını belirten Gürses, "Üretimde kullanılan hammadde ve diğer girdilerin Antalya'daki üretici ve tedarikçilerden temin edilmesi, bölgedeki ekonomik hareketliliği serbest bölgenin dışına da taşıyor. Doğrudan istihdamın yanı sıra geri sahadaki üretim ve tedarik zincirini de dikkate aldığımızda, Antalya ekonomisine sağladığımız toplam istihdam etkisinin 10 bin kişinin üzerinde olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

"İhracat odaklı büyüme sürecek"

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin ihracatı yüzde 4 artarken, 56 ilin ihracatında artış kaydedildi. Ağustos ayında ise 35 ilde çift haneli ihracat artışı gerçekleşti.

Türkiye'nin ihracatındaki artışın üretim kapasitesinin ve dış pazarlara erişimin güçlenmesiyle desteklendiğini belirten Gürses, Antalya Serbest Bölgesi'nin de üretim ve ihracat odaklı faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.

Gürses, "Önümüzdeki dönemde de katma değerli üretim, ihracat ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Firmalarımızın rekabet gücünü ve yatırım ortamını geliştirmeye odaklanırken, Türkiye'nin dış ticaretine sağladığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
AğustosAntalyaİhracatEkonomiSon Dakika

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