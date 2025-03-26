Antalya Ticaret Borsası Mart Ayı Meclisi Toplandı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Mart Ayı Meclisi, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında toplandı. ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, ekonomik göstergeler, tarım sektörü ve kent ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Mart Ayı Meclisi, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci önderliğinde ATB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Mecliste, Başkan Vekili Halil Bülbül, yönetimin son bir aylık çalışmalarına ilişkin detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Bülbül, "Anayasa prensiplerine bağlı kalarak sürdürdüğümüz çalışmalarımız sayesinde toplumsal barışımızı koruduk, ekonomik performansımız ise ortalamanın üzerinde seyrediyor" ifadelerini kullanırken, Aralık ayında borsa üyeleri arasında düzenlenen ekonomik değerlendirme anketine de değindi. Yılın ilk çeyreğine girerken, faiz, enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların yıl sonuna yansıma ihtimaline dikkat çekti.

Ekonomik verilerde Antalya'ya özgü gelişmeler

Bülbül, Antalya'da şirket kurulumlarının yüzde 1,3 artış gösterdiğini, kapanan şirket sayısında ise yüzde 37'lik artışın kaydedildiğini belirtti. Protestolu senet hacmi ve çekle işlem hacminde ise sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 36 oranında yükseliş yaşandığını ifade etti. Toplam kredi kullanımının her iki ölçekte yüzde 39, ticari kredilerde ise kentte yüzde 44, ülke genelinde yüzde 23 artış gösterdiği vurgulandı. Tarım sektörü kredileri ise yüzde 48 artışla dikkat çekti. İhracat performansında Antalya'nın toplam ihracatında yüzde 2,6 düşüş yaşanırken, sanayi ve madencilik ürünlerinde gerileme gözlemlendi. Ancak, tarım ve gıda ürünlerinde yüzde 2,5'lik artış kaydedildi.

Enerji ve tarımda yeni yönelimler

Kent ekonomisinin önemli göstergelerinden elektrik tüketimine değinen Bülbül, Antalya'nın ülke ekonomisinde yüzde 3,4 paya sahip olup toplam elektrik tüketiminde yüzde 3,9 oranında yer aldığını sözlerine ekledi. Tarımsal gayrisafi yurt içi hasılasının ülke ekonomisine yüzde 4,5 katkı sağladığını, ancak tarımsal elektrik tüketiminin yüzde 2,3 seviyesinde kalmasının değerlendirilmesi gereken bir husus olduğunu belirtti.

Yenilikçi projeler ve altyapı çalışmaları

ATB'nin tarım sektörüne yönelik çalışmalarına vurgu yapan Bülbül, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile ortaklık kapsamında bireysel ve kurumsal yatırımcılara hizmet sunmaya başladıklarını ifade etti. Ayrıca, Akdeniz Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) yönetim kurulunda yer alarak projelere aktif katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.

Bülbül, meslek komitesinin talebi doğrultusunda Antalya'da hububat kapsamlı lisanslı depo kazandırılması için ön fizibilite çalışmalarına başlandığını, bu sayede üretim, ticaret ve depolama kapasitesinin analiz edilerek en uygun modelin belirleneceğini belirtti. Aynı zamanda, organize tarım bölgesi oluşturma çalışmalarına da başladıklarını ifade ederek bu projenin çevre dostu, yüksek enerji verimliliğine sahip modern bir alan oluşturmayı hedeflediğini dile getirdi.

Hayvancılık ve su yönetiminde önemli adımlar

Hayvan borsası çalışmalarının da hız kazandığını sözlerine ekleyen Bülbül, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ANET AŞ iş birliğiyle canlı hayvan, mezbaha ve et borsası içeren entegre bir tesisin hayata geçirileceğini açıkladı. Projelendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sektör temsilcileriyle yapılacak toplantı sonrası son şeklini alacağını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2025 Ocak-Şubat verilerine atıfta bulunan Bülbül, özellikle Antalya ve çevresinde yağış süresinin azaldığını ve kuraklık riskinin arttığını vurguladı. Suya erişim konusundaki sıkıntılara değinen yetkili, tarımda su tüketimi yüksek ürünlerin kontrollü üretimi ve pazarlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Meclis sonunda, üyelerin sektörlerine ilişkin değerlendirmeleri dinlenirken, Bülbül, Ramazan Bayramı ve Kadir Gecesi kutlamalarıyla toplantıyı tamamladığını bildirdi. - ANTALYA