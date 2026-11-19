New York borsası, yapay zeka şirketi Anthropic'in halka arz fiyatını açıklanan aralığın üzerinde belirlemesinin ardından şirket hisselerinin işlem görmeye başlaması öncesinde güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,47 artışla 50.432,32 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,90 artarak 7.389,26 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,55 kazançla 24.809,05 puana yükseldi.

Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic'in halka arzının sektöre yönelik iyimserliği artırmasıyla pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Anthropic'ten dün yapılan açıklamada, halka arz kapsamında hisse başına 83 dolardan 980 milyon adet hissenin satışa sunulduğu bildirildi.

Böylece halka arzın büyüklüğü 81,3 milyar dolar olarak hesaplanırken Anthropic, SpaceX'i geride bırakarak tüm zamanların en büyük halka arzına imza attı.

Haziran ayında borsaya açılan SpaceX, halka arzında ek hisse alım opsiyonu hariç 75 milyar dolar kaynak toplamıştı.

Anthropic'in halka arzında satışa sunulan hisse sayısının ve hisse fiyatının şirketin daha önce açıkladığı hedeflerin üzerinde olması dikkati çekti.

Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) geçen hafta sunduğu belgede, 825 milyon adet A grubu adi hisseyi 70 ila 78 dolar fiyat aralığından satışa sunmayı planladığını bildirmişti.

Anthropic hisselerinin bugün Nasdaq'ta "ANT" koduyla işlem görmeye başlaması beklenirken şirketin yöneticileri Dario Amodei ve Daniela Amodei, Nasdaq'ta açılış zilini çaldı.

Analistler, Anthropic'in halka arzının, yapay zeka altyapısına yönelik yüksek harcamalar ve Nvidia'nın eski üst yöneticisi Jensen Huang'ın görevden ayrılmasının olası etkilerine ilişkin endişeler nedeniyle teknoloji hisselerinin baskı altında kaldığı bir dönemde gerçekleştiğine işaret etti.

Şirket hisselerinin ilk işlem günündeki performansının yakından izleneceğini belirten analistler, Anthropic'in borsada güçlü bir başlangıç yapacağına yönelik beklentilerin yapay zeka bağlantılı hisselere ilişkin iyimserliği desteklediğini kaydetti.

Anthropic'in halka arzı teknoloji hisselerinde yükselişi beraberinde getirdi. Çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 1'in, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 2'nin, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 4'ün ve Intel'in hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

ABD'li büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 2'den, Meta'nın hisseleri yüzde 1'den ve Alphabet'in hisseleri yüzde 4'ten fazla yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Kasım'da sona eren haftada 203 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.