Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine dev indirim - Son Dakika
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Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine dev indirim

21.04.2023 10:23

Bayramın ilk günü araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin fiyatı 21 lira seviyelerine, motorinin fiyatı ise 20 lira seviyelerine kadar düştü.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bayramın ilk günü araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM

Bu gece yarısından itibaren akaryakıta çifte indirim geldi. Benzinin litresi 1 lira 21 kuruş, motorinin litresi ise 91 kuruş düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 21 lira 25 kuruşa, Ankara'da 21 lira 61 kuruşa, İzmir'de 21 lira 57 kuruşa geriledi.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 20 lira 23 kuruşa, Ankara'da 20 lira 60 kuruşa, İzmir'de 20 lira 67 kuruşa düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR (1)
  • Esreferdem Taskan: Ne kadar büyük indirimmmm 1 .lira yahu alt tarafı abartmaya ne gerek var bu kadar dev indirimmis sanki 20 lira indirim gelmiş 1 lira yahu 1 lira Cevap Yaz 9 7 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine dev indirim - Son Dakika


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