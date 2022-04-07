Aronya, fındık, çay ve zeytin için organik gübre üretiyorlar - Son Dakika

Yalova'nın Altınova ilçesindeki büyükbaş hayvan çiftliğiyle 10 yıldır kırmızı et ve süt sektöründe yer alan firma, kurduğu tesiste organik gübre üreterek satışa sunuyor.

Fevziye köyünde 15 bin metrekare kapalı alanda yaklaşık 500 büyükbaş hayvanı bulunan şirket, 2017'de Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı destekle organik gübre üretim belgesini alarak faaliyete başladı.

Tesiste, ahırlardan kanal aracılığı ile depoya aktarılan gübrenin, karıştırma işlemi yapılarak gazı alınıyor. Makinelerde çeşitli işlemlerden geçirilen hayvan gübresi, traktör aracılığıyla karıştırılıp kurumaya bırakılıyor. Son aşamada 72 saat sterilize edildikten sonra paketlenip alıcıya ulaştırılmak üzere depoya kaldırılıyor.

Şirket yılda 1400 ton olan organik gübre üretiminin büyük bölümünü fındık, çay, aronya ve zeytin üreticilerine pazarlıyor. Yalova'daki tarım işletmelerine, çiftçilere de satış yapılıyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Kain, AA muhabirine, aslında turizm sektöründe faaliyet gösterdiklerini, ülke ekonomisine ve üretime daha fazla katkıda bulunmak amacıyla bu çiftliği kurduklarını söyledi.

Tesisin 1600 dönümünde 5 yıldır bütün üretimi organik yaptıklarını belirten Kain, "Etimiz, sütümüz, hayvanların yedikleri organik." dedi.

Kain, 5 yıl önce organik gübre fabrikası kurmaya karar verdiklerini anlattı.

Üniversiteden bilim insanlarıyla fermantasyon çalışması yaparak organik maddeyi yüzde 69'a çıkarıp üretime başladıklarını ifade eden Kain, "4 yıl önce de Bakanlık tarafından bütün denetimler yapıldı ve tescillendi." diye konuştu.

Kain, hazırlık aşaması ve organik gübre üretimine başlamalarının zor bir süreçte olduğunu dile getirdi.

Benzer tesislerin Almanya, Fransa ve Hollanda'da bulunduğunu belirten Kain, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bu işi gerçekleştirmek, birebir yapmak, gecenin saat 03.00'ünde numune alıp üniversiteye götürmemiz 3 yıl boyunca devam etti. Çok uğraştık ve neticemizi aldık. Geçen yıl Karadeniz Bölgesi'ndeki fındık ve çay üreticilerine yaklaşık 500 ton organik gübre gönderimi yaptık. Çok başarılı bulduklarını bildirdiler. Bu sene de aynı proje devam ediyor. Yalova bölgesinde organik üretim yapan arkadaşlarımız bizzat gelip alıyorlar. Tescillenen Yalova aronyası üreticileri daha çok alıyor. Bursa'nın İznik ve Gemlik bölgesinde organik zeytin üretimi yapanlar çok tercih ediyor."

Gıda ürünlerinde kimyasal gübre yerine organik gübre kullanımı

Cevdet Kain, insanların tükettiği gıdalardaki kimyasal gübrenin yok denilecek kadar azaltılması gerektiğine dikkati çekti.

Organik gübre ile halkın daha sağlıklı ürünler tüketebileceğini ifade eden Kain, şunları anlattı:

"Örnek tesislerden biri olmaya çalışıyoruz. Türkiye ekonomisine bu şekilde katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu sezon şartlar biraz zor gitti. Üretimimizi kendimiz yaptığımız için daha az sıkıntı yaşayarak kışı geçirdik. Bu yıl biraz daha gayret gösterip daha fazla üretim yapma mecburiyetinde kalacağız. Etimiz, sütümüz ve tarımımızla organik belgemiz mevcut. Bakanlık tarafından da sık sık denetleniyoruz. Önümüzdeki yıllarda dünya nüfusunun artışıyla gıdada inanılmaz sıkıntılar doğacak. Onun için tedbirlerimizi bugünden daha sıkı almamız lazım. Biz de 5 yıl önce yeni araziler alarak üretimimizin tamamını organik yapmaya başladık."

Kain, 15 personelle kırmızı et ve organik gübrenin yanında günde 3,5 ton süt üreterek çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.