Aronya üreticisi Erçam, meyvenin şeker ve kanser hastalarına ek gıda olduğunu söyledi - Son Dakika
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Aronya üreticisi Erçam, meyvenin şeker ve kanser hastalarına ek gıda olduğunu söyledi

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Aronya üreticisi Erçam, meyvenin şeker ve kanser hastalarına ek gıda olduğunu söyledi
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Eskişehir'de aronya yetiştiriciliği yapan Erdem Erçam, meyvenin şeker ve kanser hastalarına ek gıda olarak önerildiğini, ancak ilaç olmadığını ifade etti. Erçam, 1 kilo aronyadan 8 litre meyve suyu elde edilebildiğini ve meyvenin antioksidan değerinin yüksek olduğunu belirtti.

Eskişehir'de 'süper meyve' olarak da bilinen aronyayı toprakla buluşturan üretici Erdem Erçam, "Bu meyve şeker ve kanser hastalarına ek gıda olarak tavsiye ediliyor. Yani ilaç değildir. Bildiğim kadarıyla şu anda ülkemizde antioksidan değeri en yüksek olan meyvelerden bir tanesi" dedi.

Kuzey Amerika kökenli olduğu belirtilen aronya meyvesinin antioksidan deposu olduğu biliniyor. Sağlık açısından sunduğu faydalarla dikkat çeken aronya, özellikle şeker ve kanser hastaları için ek gıda olarak tercih ediliyor. Eskişehir'de yaşayan Erdem Erçam, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı kırsal Kayı Mahallesi'nde aronya yetiştiriciliği yapıyor.

"Ege kıyılarımızda sıklıkta görülen bir meyve"

Aronya meyvesinden bahseden Erçam, "Bu meyve ile ilk tanışmam bir arkadaşımın vasıtasıyla oldu. O da ilçenin farklı bir bölümünde kendi tarlasını kurdu. Aronya meyvesinin ilk olarak, 2012 yılında Yalova'nın Atatürk Kültür Merkezinde araştırması yapıldı. 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bahçeleştirildi. Ege kıyılarımızda sıklıkta görülen bir meyve. Anavatanı Kuzey Amerika olan meyvemiz 6 ile 6 buçuk pH değerinde toprakları daha çok seviyor. Aronya tadı biraz buruk, o yüzden her insanın ağız tadına uygun bir meyve değil. Satışı toptan yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Antioksidan değeri en yüksek olan meyvelerden bir tanesi"

Meyvenin sağlık alanındaki önemine dikkat çeken Erçam, ürünün ilaç niteliğinde olmadığını ancak şifa kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Bu meyve şeker hastaları ve kanser hastalarına ek gıda olarak tavsiye ediliyor. Yani ilaç olarak tanınacak bir meyve değil, ilaç değildir. Bildiğim kadarıyla şu anda ülkemizde antioksidan değeri en yüksek olan meyvelerden bir tanesi. Çevremizde bazı arkadaşlarımıza tattırma imkanımız da oldu. Onların da düşüncelerine göre, şekeri gerçekten düşürüyor, bir faydası var. Meyve genel olarak salkım biçiminde şekilde büyüyor. İsterseniz bu şekilde yiyebilirsiniz. Aronya, 'Süper Meyve' adıyla da biliniyor. Reçel, meyve suyu, toz veyahut da konsantre haline getirilerek de kullanılabiliyor. Aynı zamanda çayı da güzel oluyor. Kuruttuktan sonra çay şeklinde kullanabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"1 kilo aronya ile 8 litre meyve suyu yapılabiliyor"

Aronya bitkisine devlet desteği verilirse güzel olacağını dile getiren Erdem Erçam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meyve gerçekten faydalı ve kullanım alanı da geniş bir meyve. 1 kilo aronyayı alıp suyunu çıkardıktan sonra 8 litre suya meyve suyu haline getirebiliyorsunuz. Evimde suyunu çıkartıp çocuklarım için kullanıyorum, kendim de içiyorum aynı zamanda. İnternetten yaptığım araştırmalarda, çocuklarda bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği söyleniyor. Erken dönemlerde aldığınız aronyanın tadı daha burukken, 20 Ekim gibi alacağınız aronyanın tadı gerçekten çok güzel olur."

Kaynak: İHA
EskişehirEkonomiSağlıkÜretimYaşamSon Dakika

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