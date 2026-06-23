Arpa Fiyatları Düştü, Üretici Endişeli - Son Dakika
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Arpa Fiyatları Düştü, Üretici Endişeli

Arpa Fiyatları Düştü, Üretici Endişeli
23.06.2026 09:44
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TMO'nun arpa alım fiyatlarını açıklamasıyla fiyatlar düştü, besiciler sevindi, üreticiler endişeli.

Arpa fiyatlarındaki düşüş yüksek yem maliyetlerinden dert yanan besiciyi sevindirirken üreticiyi ise düşündürmeye başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2 Haziran'da arpa alım fiyatını ton başına 12 bin 750 lira olarak açıklamasının ardından, hasat döneminin de hızlanmasıyla piyasada arpanın kilogram fiyatı 11 liranın altına geriledi.

TMO, makarnalık ve ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 16 bin 500 lira, arpa fiyatını ise 12 bin 750 lira olarak belirledi. Fiyat açıklamasının ardından hububat piyasasında düşüş eğilimi baş gösterirken, özellikle arpa fiyatlarındaki sert gerileme dikkat çekti. Mayıs ayında ton başına 17 lirayı gören buğday ve 16 bin liranın üzerine çıkan arpa, haziran ayı itibarıyla hızla değer kaybetti.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası verilerine göre, 8-12 Haziran haftasında kilogramı ortalama 15,31 liradan işlem gören ekmeklik buğday, 15-19 Haziran haftasında 14,07 liraya düştü. Önceki hafta 16,85 lira olan ekmeklik kırmızı 1. sınıf buğdayın kilogram fiyatı da geçen hafta 14 liraya geriledi.

Arpa fiyatlarında da benzer bir grafik izlendi. 8-12 Haziran haftasını 12,8 lira işlem ortalamasıyla kapatan arpa, 15-19 Haziran haftasına 10,72 liradan başladı. Arpanın haftalık kapanış ortalaması ise 11,81 lira olarak kayıtlara geçti.

Çiftçi Ali Dik, bu yıl bol yağış sayesinde üretim maliyetlerinin düşmesinden memnuniyet duyduklarını ancak açıklanan alım fiyatlarının beklentileri karşılamadığını ifade etti. TMO'nun açıklamasından önce arpanın tonunun 15-16 bin lira seviyelerinde olduğuna işaret eden Dik, "Arpa fiyatları 12 bin 500 liraya düştü. Fiyatlar açıklandıktan sonra geriledi. Fiyat açıklamasalardı piyasa için daha iyi olurdu" değerlendirmesinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Üretim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arpa Fiyatları Düştü, Üretici Endişeli - Son Dakika

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