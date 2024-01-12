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Artvin'deki 5 Baraj Ülke Ekonomisine Dev Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Artvin'deki 5 Baraj Ülke Ekonomisine Dev Katkı Sağlıyor

Artvin'de son 21 yılda inşa edilen 5 baraj ve 36 adet hidroelektrik enerji tesisi, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu barajlar ve tesisler sayesinde Artvin'de 4 milyar 760 milyon metreküp depolama kapasitesine ulaşıldı ve yıllık ortalama 6 milyar 515 milyon kilowatt saat enerji üretimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca taşkın riskini azaltmak için tamamlanan 93 adet taşkın koruma tesisi ile Artvin şehir merkezi ve birçok yerleşim yeri güvence altına alındı. Artvin'deki hidroelektrik enerji tesisleri, Türkiye'de 2 milyon 590 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılamaktadır.

Artvin\'deki 5 Baraj Ülke Ekonomisine Dev Katkı Sağlıyor
12.01.2024 - 10:42,
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Artvin'de Çoruh nehri üzerinde inşa edilen 5 baraj ülke ekonomisine dev katkı sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ülkemizin en hırçın akan nehri olan Çoruh Nehrine son 21 yılda 5 adet mavi gerdanlık takıldığını ve ülkemizin hidroelektrik enerji potansiyeline önemli ölçüde katkı sağlandığını söyledi. Balta "Artvin'de son 21 yılda 5 baraj inşa ettik ve böylece 4 milyar 760 milyon metreküp depolama kapasitesine ulaştık. Bu 5 barajın kurulu gücü 1.975 MW olup; yıllık ortalama üretim kapasitesi de 6 milyar 515 milyon kilowatt saattir. Ayrıca Artvin'de taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 93 adet taşkın koruma tesisi ile Artvin şehir merkezi, 238 adet yerleşim yeri ve 7 bin 464 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 12 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz" dedi.

Türkiye'de 2 milyon 590 bin hanenin enerjisi Artvin'den karşılanıyor

Artvin'de son 21 yılda 36 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 7 Milyar 770 Milyon kilowatt saat enerji üretim kapasitesine ulaşıldığını kaydeden Balta "Kurulu gücü 2.387 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 14 Milyar 607 Milyon TL katkı sunuyoruz. İnşaat safhasında olan 6 adet HES ile de ülkemizin enerjisine güç verecek olmanın heyecanını duyuyoruz. Kurulu gücü 226 MW olan bu tesisler tamamlandığında milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 996 Milyon kilowatt saat katkı sunacağız. Şuan planlama ve projelendirme safhasında olan 87 adet HES ile de ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 2 milyon 590 bin hanenin enerji ihtiyacını Artvin'de kurulu HES'lerle karşılıyoruz" diye konuştu. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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Artvin, HES, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Artvin'deki 5 Baraj Ülke Ekonomisine Dev Katkı Sağlıyor - Son Dakika


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