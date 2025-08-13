ASELSAN'dan 54 Milyon Dolar İhracat Sözleşmesi

ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisiyle toplam tutarı 54 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile radar ve komuta kontrol sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 54 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.