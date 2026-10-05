ASELSAN KAP'a hibrit hava savunma için 2,46 milyar avroluk sözleşmeyi bildirdi

ASELSAN KAP'a hibrit hava savunma için 2,46 milyar avroluk sözleşmeyi bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile hibrit hava savunma sistemlerinin tedariki için 2,46 milyar avroluk sözleşmeler imzaladı. Şirketin KAP açıklamasında, söz konusu sözleşmelerin toplam tutarının 2 milyar 460 milyon avro olduğu belirtildi.
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar avroluk sözleşmeler imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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