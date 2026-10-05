ASELSAN KAP'a hibrit hava savunma için 2,46 milyar avroluk sözleşmeyi bildirdi

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar avroluk sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.