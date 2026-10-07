ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 195 milyon dolarlık radar anlaşması yaptı

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 195 milyon dolarlık radar anlaşması yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile radar sistemlerinin tedariki için 195 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisinin ciroyu olumlu etkileyeceği ifade edildi.
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.
Kaynak: AA
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