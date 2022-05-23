Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu - Son Dakika
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Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu

23.05.2022 10:01

Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu Çağla Tokay: "Benim amacım sadece para kazanmak değil kadınlara da iş imkanı sağlamaktı bu nedenle 5 kadınla çalışıyoruz" "Hamur işi kadın işi diyorum ve kadınlarla...

Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu

Çağla Tokay: "Benim amacım sadece para kazanmak değil kadınlara da iş imkanı sağlamaktı bu nedenle 5 kadınla çalışıyoruz"

"Hamur işi kadın işi diyorum ve kadınlarla çalışıyorum"

ADANA Adana'da 6 yıl önce hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğine aşerip bulamayınca börek yapmaya başlayan bir kadın şimdi 5 kadını işveren oldu.

Arnavut ve Boşnak börekleri yaparak Türkiye'nin 81 ili ile ilçelerine hatta ünlülere bile satış yapan Çağla Tokay, bundan 6 yıl önce kızı Hatice Naz'a hamile kaldığını söyledi. Tokay, hamileliği döneminde Arnavut ve Boşnak böreğine aşerdiğini ancak hiçbir yerde bulamadığını belirterek, "Böreğe bulamayınca internette araştırma yapıp kendim yapmaya başladım. Yaptığım börek çok sevilince herkesten talep gelince Seyhan Belediyesindeki işimden ayrılıp evde börek yapıp satmaya başladım. Aynı zamanda kendime hobi olarak bir de sosyal medya hesabı açtım. Buradan börekleri paylaşmaya başlayınca sipariş almaya başladım" dedi.

Tokay, herkesten talep gelince aşerip hobi olarak başladığım börekçiliğin kendisine meslek olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Sadece Adana değil Türkiye'nin dört bir tarafından sipariş almaya başladım. Ev artık ticarethaneye dönüşmüş, gece-gündüz uyku kalmamıştı. Ağrı'dan Van'a, İstanbul, Ankara her yerden sipariş gelmeye başladı. Başta Çağla Şıkel olmak üzere bir çok ünlü de sipariş vermeye başladı. Bu nedenle iş yeri açmaya karar verdim. " Tokay, siparişlere yetişemeyince iş yeri açıp 'hamur işi kadın işidir' diyerek 5 kadına da iş verdiğini belirterek, "Benim amacım burada sadece para kazanmak değildi. Bir çok kadına örnek olup, çok sayı da kadına da iş imkanı sağlamaktı. Şimdi 5 kadına iş verir duruma geldim. Hamur işi kadın işi diyorum sadece kadın çalıştırıyorum" diye konuştu. Tokay, kızına aşerdiği için bir yola çıkıp iş yeri açtığından 5 yaşındaki kızını da yanından hiç ayırmıyor.

Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu
Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu
Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu
Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu
Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu
Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu
Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu
Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu
Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu
Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu
Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu
Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu - Son Dakika
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