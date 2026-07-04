ASKON Antalya Şubesi İstanbul'da Üretim ve İhracatı Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ASKON Antalya Şubesi İstanbul'da Üretim ve İhracatı Görüştü

04.07.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASKON Antalya heyeti, İstanbul'da yapılan ziyaretlerde üretim, yatırım ve ihracat konularını ele aldı.

Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği (ASKON) Antalya Şubesi heyetinin İstanbul'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde üretim, yatırım, ihracat ve ticari işbirlikleri değerlendirildi.

ASKON Antalya Şubesinden yapılan açıklamaya göre heyet, program kapsamında ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ile bir araya geldi.

Görüşmede derneğin gelecek dönem çalışmaları, teşkilatlanma faaliyetleri, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, ihracat odaklı büyüme stratejileri ile Antalya Şubesi'nin yürüttüğü projeler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Başkan Orhan Aydın, üretim odaklı kalkınma, yüksek katma değerli sanayi ve ihracatın Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi açısından önem taşıdığını belirtti. Aydın, ASKON teşkilatlarının beraber hareket etmesinin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ziyaretler kapsamında heyet, ASKON Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş ile İsra Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Veysel Vural ile de görüştü.

Söz konusu görüşmelerde üretim ekonomisi, ihracatın geliştirilmesi, sanayi yatırımları, finans sektörü, gayrimenkul projeleri, uluslararası işbirlikleri ve ortak yatırım imkanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Antalya, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASKON Antalya Şubesi İstanbul'da Üretim ve İhracatı Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ diye bakın ne yedirmişler Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' diye bakın ne yedirmişler
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı

11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
10:51
Galatasaray’dan 5 yıldızlı şov Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaray'dan 5 yıldızlı şov! Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
10:15
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
09:22
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 11:39:31. #7.12#
SON DAKİKA: ASKON Antalya Şubesi İstanbul'da Üretim ve İhracatı Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.