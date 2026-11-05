ASO'nun işgücü projesinin tanıtımı yapıldı, ilk fazda 110 kursiyer eğitim aldı - Son Dakika
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ASO'nun işgücü projesinin tanıtımı yapıldı, ilk fazda 110 kursiyer eğitim aldı

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Geçici koruma altındakiler ile Türk vatandaşlarının kayıtlı iş gücüne katılımını amaçlayan projenin tanıtımı ASO-SEM'de yapıldı. İlk fazda 10 alanda 110 kursiyere mesleki eğitim verildi; kursiyerlerin 55'i Türk vatandaşı, 55'i geçici veya uluslararası koruma altındaki bireylerdi.

Geçici koruma altındaki bireyler ile istihdam ihtiyacı bulunan Türk vatandaşlarının kayıtlı iş gücüne katılımını desteklemeyi amaçlayan "Sürdürülebilir ve Sosyal Açıdan Kapsayıcı İşgücü Piyasası Entegrasyonunun Teşvik Edilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki (ASO-SEM) toplantıda konuşan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, programın toplumsal huzura ve geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı göç hareketleri karşısında insani sorumluluk bilinciyle hareket edildiğine dikkati çeken Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal uyum politikalarımızda yabancıların toplumsal yaşama katılımı kadar, toplumun bütün kesimlerinin karşılıklı anlayış ve ortak sorumluluk temelinde bir arada yaşama kapasitesini güçlendirmeyi de esas alıyoruz. Toplumsal uyumu güçlendirmenin, ekonomik hayata ve üretime katılımı desteklemenin, hak ve yükümlülükler dengesini gözeterek geleceğe yatırım yapmanın göç yönetiminin ayrılmaz bir parçası olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplumsal yaşama katılımda sosyal uyumun ve ekonomik hayata dahil olmanın, istihdamın temel unsurları olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Bugün burada üzerinde durduğumuz mesleki ve teknik eğitimler, tam da bu yaklaşımın somut bir yansımasıdır." dedi.

"Nitelikli iş gücü ihtiyacına çözüm üretmeyi amaçlıyoruz"

ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Ata da insan kaynağına yatırım yapmanın verimliliğe, rekabet gücüne ve toplumsal refaha da yatırım yapmak olduğunu söyledi.

Mesleki eğitim alan bir çalışanın kazandığı becerinin bütün işletmeye değer katacağını belirten Ata, "Bir ustanın yetiştirdiği çırak, bir teknisyenin önlediği üretim kaybı, bir mühendisin geliştirdiği yöntem, üretim gücümüzü artırır." diye konuştu.

Ata, söz konusu projenin ilk fazında, 10 farklı alanda toplam 110 kursiyere mesleki eğitim verildiğini bildirerek, "ASO olarak ülkemizde geçici koruma ve uluslararası koruma altındaki bireylerin, özellikle çalışan temininde güçlük çekilen mesleklerde nitelikli eğitim alarak kayıtlı işgücüne katılmasını destekliyoruz. Projemiz, istihdam ihtiyacı bulunan Türk vatandaşlarına da aynı fırsatı sunuyor. Böylece mesleki yeterlilikleri geliştirirken sanayicilerimizin nitelikli iş gücü ihtiyacına da çözüm üretmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sabit Tekirdağ da ASO 1. OSB'nin üretirken insana, çevreye ve topluma değer katan bir anlayışla hareket ettiğini anlattı.

Kursiyerlerin 55'inin Türk vatandaşı olduğunu, 55'inin ise geçici koruma veya uluslararası koruma altındaki bireylerden oluştuğunu kaydeden Tekirdağ, "İlk fazın ardından ikinci fazda 110 kursiyerimize daha eğitim vermeyi planlıyoruz. Hedefimiz, daha fazla insanın meslek edinmesine ve üretim hayatında yer almasına imkan sağlamaktır." dedi.

Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Misyon Şefi Gerard Karl Waite söz konusu proje ile hem Türk vatandaşlarının hem de göçmenlerin ve geçici koruma altındaki bireylerin becerilerinin geliştirildiğini ifade etti.

Programa, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, Başkan Vekili Mevlüt Açıkgöz, Yönetim Kurulu üyeleri Mahmut Yiğit ve Mustafa Özçelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ersoy Günay da katıldı.???????

Kaynak: AA
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