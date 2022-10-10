Asya borsaları geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları geriledi

10.10.2022 11:20
Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD'de cuma günü açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin soğumadığını göstermesi ile merkez bankalarının agresif para politikalarının devam edeceği endişeleri artarken, düşük risk iştahı temasının Asya borsalarında yeni haftanın başlangıcında da etkili olduğu görülüyor.

Asya genelinde ise ABD yönetiminin, gelişmiş çiplerin Çin'e ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirmesinin ardından özellikle Hong Kong borsasında satış baskısının artması sikkati çekiyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 azalışla 2.974 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,4 düşüşle 6.667 puan oldu.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,8 gerileyerek 17.252 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 57.970 puanda seyrediyor.

Japonya ve Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi ülke merkez bankasının daha önce müdahale ettiği 145,5 seviyesinden işlem görüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya borsaları geriledi - Son Dakika

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