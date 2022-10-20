Asya borsaları geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları geriledi

20.10.2022 10:52
Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, küresel çapta azalan risk iştahının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, küresel çapta azalan risk iştahının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden ön plana çıkması ile hafta başından bu yana güçlü seyreden risk iştahının tersine döndüğü gözlenirken, yükselen tahvil faizleri Asya borsalarında satış baskısını artırdı.

Çin'de önemli ekonomik verilerin bir gerekçe gösterilmeden belirsiz bir tarihe ertelenmesi, enerji krizini tırmandıran gelişmelerin mevcudiyetini koruması ve merkez bankaları yetkililerinin "şahin" açıklamalarına devam etmesi de risk iştahındaki düşüşü destekledi.

Asya genelinde ise Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizinin dün yüzde 0,25'lik tolerans üst sınırını aşmasının ardından Japonya Merkez Bankası (BoJ) takvim dışı tahvil alımı açıkladı.

Öte yandan, dolar/yen paritesinin 150 psikolojik sınırını aşarak 150,1 ile Ağustos 1990'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından doğrudan kur müdahalesi gelebileceğine yönelik beklentiler yatırımcıların tetikte kalmasına neden oldu.

Çin tarafında ise ülke merkez bankası, eylül ayının ardından ekimde de gösterge borç verme oranlarını beklentiler doğrultusunda değiştirmedi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,31 azalarak 3.035 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,02 gerileyerek 6.731 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,86 değer kaybederek 2.218 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,92 düşüşle 27.007 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 149,9'dan işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 azalışla 16.311 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 59.113 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

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